Potápeči v Dukovanech opravují potrubí, údržbu vyžadují i chladicí věže elektrárny

„Za dobu provozu elektrárny je to poprvé, co se ta klapka měnila. Jinak vůbec není ve špatném stavu, čekali jsme to daleko horší na to, že tam byla 35 let,“ řekl technik dukovanské jaderné elektrárny Kamil Gregor.

Opravy vyjdou skoro na 90 milionů

Souběžně probíhají také opravy ve výškách. Technici musí každý den dvakrát do výšky 125 metrů. Ručně metr po metru ze závěsné lávky ošetřují povrch chladicích věží. Nejprve musí tlakovou vodou odstranit poškozený beton.