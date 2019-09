Mosty, které nikomu nepatří, jsou starostí pro malé obce. Na milionové opravy nemají

Spor o to, komu patří most, vedou se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) desítky radnic. Příkladem je třeba chátrající most v Libochovanech na Litoměřicku. Vede po něm hlavní cesta do obce, v níž žije asi 600 lidí. Starostka má napjatý rozpočet, letos počítá s příjmy přes 9 milionů a výdaji 8,8 milionu.

Peníze obec investuje nejen do opravy silnic, ale teď třeba v Libochovanech dokončují i dětské hřiště. Jenže se ukazuje, že by mohla potřebovat přes 20 milionů na opravu mostu, který obec spojuje s okolním světem.

„Obáváme se nebezpečí ztrát na životech i ekonomických ztrát, tak jsme nechali zpracovat odborný posudek,“ uvedla starostka Libochovan Miroslava Vencláková (nestr.).