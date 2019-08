Foldyna: Obraz ČSSD utváří kluci a holky z ministerstev. Regiony jsou před volbami nervózní

Podle jeho slov pak tito sociální demokraté formují celkový obraz strany. Dobře to podle jeho pohledu není, protože z toho pak plynou výsledky, jaké ČSSD získala v posledních evropských volbách – okolo tří procent.

„Je to špatně a takhle to vnímá volič. Není podstatné, jak to vidí Jaroslav Foldyna a o čem si povídá se svými kolegy na schůzi. Schůze a naše sjezdy jsou něco jiného než to, co si říkají lidé na náměstích a co pak dělají, když jdou k urnám a házejí tam někoho jiného,“ myslí si sociálnědemokratický poslanec.

Konzervativec zaměřený na lidi práce

Sám podle svých slov vstupoval do ČSSD když strana jednoznačně zastupovala lidi práce. „Tito lidé práce dostali naši stranu do Strakovky hlavním vchodem. Toho si vážím a právě proto se nespoléhám na voliče s permanentkou do divadla v kapse,“ řekl v Interview ČT24.

Sám sebe považuje za konzervativního, „starého sociálního demokrata“. Ve straně působí Foldyna třicet let a pamatuje si, když měla ve znaku ještě ozubené kolo a klasy. Každému z toho bylo podle něj jasné, že ČSSD zastupuje lidi práce. „Dneska je tam ta růže a vypadáme trošku jako zahradníci Evropy,“ komentuje proměnu. Foldyna si ale uvědomuje, že i sociální demokracie v jiných evropských zemích se postupem času dostaly na druhou kolej.