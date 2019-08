Babiš chce řešit odškodnění klientů H-Systemu přílepkem zákona

Současná podoba zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí podle premiéra neumožňuje, aby poškozeným připadl areál v Rabyni, který stát zabavil odsouzenému zakladateli H-Systemu Petru Smetkovi.

„Ta záležitost se dá řešit tím, že navrhneme změnu zákona. Pokud by došlo ke ztržnění majetku areálu Rabyně ve prospěch státu, tak by to mělo být ve prospěch klientů, což podle dnešního zákona není možné,“ nastínil premiér Babiš.

„Nejde o to, že bychom teď vzali peníze daňových poplatníků a ty lidi odškodnili. Dohodli jsme postup, jak se dostat k majetku, který byl v podstatě zcizen z konkurzní podstaty,“ dodal Babiš.

Vláda tedy nebude přijímat mimořádné opatření, jak premiérovi navrhovala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). „Paní doktorka (Marvanová) to ani nepožadovala a já s ní souhlasím,“ podotkl premiér.