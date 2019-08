Dvě firmy na jihu Moravy mají zákaz používat jed Stutox II. Zřejmě kvůli chráněným druhům

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) předběžným opatřením zakázala dvěma zemědělským firmám na konkrétních místech jižní Moravy používat jed Stutox II. Včetně jeho vkládání do nor. Důvodem je pravděpodobně výskyt chráněných druhů živočichů. Informaci ČT potvrdila mluvčí inspekce Jana Jandová s tím, že subjekty se mohou odvolat. Stát pozastavil povolení plošného použití jedu před dvěma týdny. Do nor je ale možné dál po předchozím oznámení Stutox II aplikovat.