Babiš do sporu se Zemanem nepůjde, potřebuje ho. Jsme v patové situaci, zhodnotila Němcová

Bývalý soudce Ústavního soudu Výborný nevidí důvod, proč by Zeman neměl Šmardu ministrem jmenovat. „Odmítnout by mohl, pokud by vůbec nesplňoval podmínky být ministrem. Ne z toho důvodu, že se prezidentovi nelíbí nebo že se domnívá, že někdo jiný by mohl být lepším ministrem,“ prohlásil soudce. „Prezident porušuje ústavu, a to dlouhodobě a opakovaně, o tom nemá pochyby snad nikdo. Ale je otázka, jestli je to porušení opravdu hrubé,“ dodal Výborný s odkazem na připravovanou ústavní žalobu, kterou podpořili senátoři. Sněmovna se k žalobě teprve vyjádří.

Pokud by žalobu na prezidenta před ústavní soud neposlali zákonodárci, mohl by na hlavu státu podat kompetenční žalobu premiér. Podle někdejší předsedkyně sněmovny Němcové ale Babiš do konfliktu s prezidentem nepůjde. „Bez prezidenta si řeže větev sám pod sebou a to on nikdy neudělá. Babiš je naprosto zásadně vázán na to, co prezident udělá: od abolice, zastavení procesu kolem Čapího hnízda, po předčasné volby nebo rekonstrukci vlády a toho, že prezident jmenuje Babiše opět premiérem,“ vyjmenovala Němcová.

A ze stejných důvodů podle ní ani hnutí ANO zřejmě nepodpoří ústavní žalobu, kterou připravili senátoři. Aby dospěla až k ústavním soudcům, musely by žalobu podpořit tři pětiny všech poslanců, a to se podle Němcové bez Babišova hnutí nepovede. „Obě žaloby na tom stojí. Babiš hájí svůj krk, byznys, politickou kariéru a předřazuje je tomu, co znamená ústava a demokracie,“ usoudila Němcová.

Fakta Kompetenční vs. ústavní žaloba Obě žaloby směřují k Ústavnímu soudu, liší se ale v tom, kdo je podává.

Takzvanou kompetenční žalobu může připravit předseda vlády. Verdikt by měl stanovit, jakými kompetencemi disponuje prezident a zda a kdy případně musí konat.

Ústavní žalobu na prezidenta má v rukou Senát, musí pro ni zvednout ruku alespoň tři pětiny přítomných zákonodárců. Podat ji může pro velezradu, hrubé porušení ústavy anebo jiných právních předpisů. Návrh žaloby musí obsahovat mimo jiné přesné důkazy prezidentova protiprávního jednání. Potom žaloba putuje do sněmovny, kde s ní musí souhlasit tři pětiny všech poslanců. Pokud žaloba doputuje k Ústavnímu soudu, rozhoduje o ní plénum, tedy všichni ústavní soudci. Sejít se jich musí minimálně deset z patnácti. Pokud dají žalobě za pravdu, mohou prezidenta zbavit funkce i práva na to ucházet se o úřad znovu.

K ústavní žalobě na hlavu státu Senát přistoupil zatím jen jednou. Důvodem byla rozsáhlá amnestie, kterou vyhlásil Václav Klaus před svým odchodem z funkce v roce 2013. Ústavní soud o ní ale vůbec nerozhodl. Řízení totiž zastavil s tím, že Klausův mandát krátce po podání žaloby vypršel.

Podle ní teď usiluje prezident Zeman o to, aby sociální demokraté odešli z vlády. Němcová se domnívá, že proto hlava státu otálí se jmenováním Šmary ministrem, a sociální demokraté kvůli tomu hrozí ukončením koalice. „Prezident by vládu doplnil, jak potřebuje. Klíčové resorty jako vnitro nebo zahraničí – tam má prezident své zájmy. Vztahy s Ruskem a Čínou, jednat s Ruskem o jaderné energetice, na to potřebuje lidi, kteří mu to ohlídají.“ Také premiérův poradce pro legislativu Svoboda soudí, že by prezident Šmardu ministrem jmenovat měl: už proto, že premiér je za svůj kabinet odpovědný sněmovně. Jenže prezident Zeman porušil ústavu podle něj už několikrát.

(2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.

(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. Článek 68 Ústavy

„Problém je, že to, co je protiústavní, může rozhodnout jedině ústavní soud. A u něj už leží další citlivé zákony, třeba lex Babiš. Ústavní soud není vázán lhůtou, může to tam být roky. Proto nejsem příznivcem žaloby na prezidenta. Miloš Zeman může říct, že čeká na rozhodnutí soudu. Navíc může argumentovat tím, že stejně se zachoval v případě nominace pana Pocheho a Petříčka,“ varoval Svoboda s tím, že není přesvědčen ani o znění žaloby, která zmiňuje i Zemanovy prohřešky z předchozího období.

Fakta Ústavní žaloba senátorů na Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy Ústavní žaloba senátorů na Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy Žaloba popisuje 8 skutků (v den uzavření textu žaloby 18. července 2019 rozšířeno o skutek neodvolání ministra kultury a nejmenování jeho nástupce), které jsou hrubým porušením ústavy. Z prvních sedmi skutků (body A až G) je každý z nich sám o sobě hrubým porušením v důsledku intenzity konkrétního skutku. Poslední skutek (bod H) pak popisuje 8 skutků, které jsou ve svém součtu, v důsledku trvání jednání, dalším hrubým porušením ústavy.

A. Vláda Jiřího Rusnoka Prezident republiky jmenoval dne 25. června 2013 předsedou vlády Jiřího Rusnoka a následně dne 10. července 2013 další členy vlády, ačkoliv věděl, že je ustálena většina v Poslanecké sněmovně parlamentu, která by podpořila vládu předjímanou jejím politickým vedením, a že vznik jiné většiny pro podporu jakékoliv jiné vlády je vyloučen. Takto jmenovanou vládu pak poté, co neobdržela dne 7. srpna 2013 důvěru Poslanecké sněmovny, udržoval ve funkci až do 29. ledna 2014 tím, že nejmenoval dalšího předsedu vlády, ačkoliv byl po volbách do Poslanecké sněmovny od listopadu 2013 konfrontován s tím, že v Poslanecké sněmovně je ustálena většina, která může a chce sestavit a podpořit vládu, která by měla její podporu. Prezident republiky tak na dobu delší než sedm měsíců vyvolal čistě prezidentský systém exekutivního vládnutí.

B. Lánská schůzka Prezident republiky bezprostředně po volbách do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25.–26. října 2013 usiloval prostřednictvím neveřejných a utajených jednání o to, aby se nominantem vítězné politické strany na předsedu vlády nestal její předseda Bohuslav Sobotka , ale jiná osoba, která by byla pro prezidenta republiky přijatelnější. Současně takto usiloval o zásadní změnu vnitřních poměrů ve vítězné politické straně. Poté zatížil proces jmenování vlády nepřiměřenými průtahy, které vedly k tomu, že vláda, jež měla od samého počátku ustálenou většinu v Poslanecké sněmovně, byla jmenována až 95 dní po volbách, tedy 29. ledna 2014. Prezident republiky tak hrubým způsobem zasáhl do principu, že politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy, dle čl. 5 ústavy, a do principu, že politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním, dle čl. 6 ústavy.

C. Demise premiéra Prezident republiky v období nejméně od 4. května 2017 do 9. května 2017 opakovaně deklaroval záměr vyhodnotit veřejně avizovanou demisi předsedy vlády tak, že její důsledky vztáhne pouze na jejího předsedu , do kteréžto funkce poté jmenuje jiného předsedu vlády s předpokládaným zachováním mandátu vlády jako celku. Prezident republiky poté odepřel vyhovět návrhu předsedy vlády na odvolání ministra financí Andreje Babiše ze dne 5. května 2017. Prezident republiky tak otevřeně deklaroval vůli nerespektovat ústavní pořádek a poté otevřeně odepřel naplnit svou ústavní povinnost odvolat na návrh předsedy vlády jejího člena.

D. První vláda Andreje Babiše bez důvěry Prezident republiky poté, co jím jmenovaná vláda Andreje Babiše nezískala dne 16. ledna 2018 důvěru Poslanecké sněmovny a následně dne 17. ledna 2018 podala demisi, otálel se jmenováním předsedy další vlády do 6. června 2018 a dalších členů vlády až do 27. června 2018. Prezident tak prodlužováním vládnutí vlády v demisi , aniž by hledal politické řešení, které by odstranilo překážku nezískání důvěry této vládě, vytvořil situaci, kdy vláda bez důvěry fakticky vládla bez jakékoliv odpovědnosti Poslanecké sněmovně více než pět měsíců od okamžiku, kdy bylo postaveno najisto, že tuto důvěru nedostala. Prezident republiky tak na dobu více než pěti měsíců vyvolal čistě prezidentský systém exekutivního vládnutí.

E. Nejmenování Miroslava Pocheho ministrem Prezident republiky odepřel jmenovat ministrem zahraničních věcí Miroslava Pocheho poté co mu předseda vlády Andrej Babiš dne 25. června 2018 jeho jmenování navrhl, ačkoliv ostatní členy vlády dne 27. června 2018 jmenoval, přičemž odepření vyhovět návrhu předsedy vlády otevřeně deklaroval a veřejnosti představoval jako správné. Prezident republiky tím porušil svou povinnost jmenovat člena vlády na návrh předsedy vlády.

F. Tlak na justici Prezident republiky vyvíjel dne 29. května 2018 neprocesní a neformální tlak na předsedu Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefa Baxu s cílem ovlivnit rozhodnutí tohoto soudu v konkrétní věci vedené pod sp. zn. 1 As 170/2018, jíž byl účastníkem, přičemž mu neformálně nabízel, že pokud mu vyhoví, stane se předsedou Ústavního soudu. Prezident republiky tak zásadním způsobem usiloval o ohrožení ústavního principu nezávislosti soudní moci.

G. Výměna ministra kultury Prezident republiky odepřel bez zbytečného odkladu vyhovět návrhu předsedy vlády Andreje Babiše na odvolání ministra kultury Antonína Staňka ze dne 31. května 2019, přičemž po uplynutí doby téměř čtyř týdnů nekonání oznámil dne 27. června 2019 podmínky, za kterých je ochoten, v časovém horizontu potenciálně až několika měsíců, návrhu vyhovět. Současně s těmito podmínkami jasně veřejně deklaroval svůj úmysl dosáhnout zpětvzetí návrhu ze strany předsedy vlády a tímto jednáním tedy otevřeně odepřel naplnit svou ústavní povinnost odvolat na návrh předsedy vlády jejího člena. Zároveň, jednak v důsledku svého odmítnutí odvolat Antonína Staňka a jednak ze samostatně formulovaných a na původním neodvolání zcela nezávislých důvodů, odepřel tímto jednáním prezident republiky jmenovat ministrem kultury Michala Šmardu, který mu byl předsedou vlády dne 31. května 2019 navržen ke jmenování, přičemž vyjádřil přesvědčení, že nominant nikdy ministrem nebude. Prezident republiky tak porušil také svou povinnost jmenovat člena vlády na návrh předsedy vlády. K datu uzavření této žaloby (18. července 2019) prezident republiky nadále odmítal splnit své ústavou dané povinnosti a tento stav tak trval již 48 dní.

H. Další dílčí skutky Do této kategorie zařadili senátoři například návrh prezidenta na jmenování Karla Srpa členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, prezidentovo vystupování navenek v rozporu s oficiální zahraniční politikou státu nebo třeba intervence v kauze Jevgenije Nikulina.

Podle bývalého soudce Výborného by žalobu na prezidenta mohl Ústavní soud předřadit jiným záležitostem. „Ale chápu, že se do toho soudu nebude chtít, to už před časem naznačil předseda Pavel Rychetský,“ upozornil. Premiérovi vzkázal, že „jeho právo podat kompetenční žalobu se neztratilo“; Babiš ale už koncem června prohlásil, že touto cestou se vydat nehodlá a spoléhá na vyjednávání s prezidentem. Němcová: Je to několikanásobný politický pat Podle Němcové se dá současnou politickou situaci popsat jako několikanásobný pat. „Zaprvé je způsoben tím, že premiér nekoná a nevznáší kompetenční žalobu na prezidenta. Zadruhé proto, že bude obtížné sehnat ve sněmovně dost hlasů na schválení ústavní žaloby. A zatřetí, protože premiér nekoná, může sněmovna vyslovit vládě nedůvěru. Ale není jisté, že by se to podařilo, vládu by mohlo podpořit hnutí Tomia Okamury nebo komunisté,“ vyjmenovala Němcová. „Celé to ukazuje, že jsme v bezvýchodné situaci a můžeme se modlit, aby se prezidentovi rozsvítilo. Důležitý je teď postoj stran, které sice krátkodobě prohrávají, aby tlačily na dodržování ústavy. A aby se veřejnost zapojila do obrany ústavy a toho, v jakém demokratickém prostředí budeme nadále žít,“ apelovala Němcová.

Podle bývalého ústavního soudce Výborného pochybil především prezident. „Bojím se, aby se porušování ústavy nestalo normou. A moje obava plyne z toho, že vidím neplnění ústavních povinností ze strany prezidenta, který je má plnit především. To, že je z výkonu své funkce neodpovědný, neznamená, že si má dělat co chce. Naopak to na něj klade řadu povinností. Pokud na jejich plnění netrvá on, je to jeho selhání. A také selhání předsedy vlády. To nedává dobrý obrázek o státu samotném,“ zdůraznil bývalý soudce Ústavního soudu Výborný. Nekulturní ministr z výsostně kulturního města Důvody, proč Zeman odmítá jmenovat Šmardu ministrem – považuje ho za málo kompetentního v oblasti kultury – nepovažuje Němcová za relevantní. „To je záminka. Staňka jmenoval prezident okamžitě. A ačkoliv byl Staněk z výsostně kulturního města, tak se kulturně moc neprojevoval, od účasti na křtu knihy pana Grebeníčka nebo adoraci básníka Sýse po neznalost rozpočtu ministerstva,“ prohlásila Němcová. Dodala ale, že neočekává, že prezident změní na věc svůj názor a Šmardu nakonec ministrem jmenuje.