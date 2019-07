Měli bychom vystupovat jako supervelmoc Evropa, říká Niedermayer. Jen tak prý může EU čelit celním válkám

Niedermayer byl do Evropského parlamentu zvolen na kandidátce STAN s regionálními partnery a TOP 09. Se dvěma kolegy ze stejné kandidátky a dvěma dalšími z KDU-ČSL se zařadili do frakce Evropské lidové strany.

Vyžadování pravidel je v našem zájmu

V hospodářském a měnovém výboru je jediným zástupcem země, která neplatí eurem. Podle svýcho slov je rád, že tam není zastoupena jen eurozóna. „O to větší odpovědnost cítím,“ říká.

Bude mimo jiné dohlížet na rozpočtové plány italské vlády, která se kvůli rostoucímu schodku dostala do sporu s Evropskou komisí. To v něm budí velké obavy, protože snahu rozvolnit rozpočtová pravidla eurozóny považuje za nebezpečnou. „Je v našem zájmu, aby Evropská komise tvrdě vyžadovala pravidla, která jsou dohodnutá. A to i v případě, kdy se nám to tak trochu podle názoru některých nehodí,“ vysvětlil s tím, že totéž platí i pro Česko.

S větším optimismem sleduje vývoj Řecka. To už je podle něj na cestě z krize. Věří nové vládě, že se bude chovat zodpovědněji než ta dosavadní. Upozornil však, že Řecko potřebuje i trochu štěstí, především aby okolní ekonomiky fungovaly.