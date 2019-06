Lidé podepisují petici proti demolici části bývalé věznice na Cejlu. Budova má ustoupit kreativnímu centru

Bývalá věznice je ve vyloučené lokalitě, kde žije mnoho sociálně slabých lidí. Město provedlo nejpotřebnější opravy za několik milionů korun, aby objekt dál nechátral. Ministerstvo kultury předloni vyhlásilo budovu kulturní památkou, takže bude třeba při budování Kreativního centra dodržovat přísnější pravidla. „Petice, která se tady objevila, mě mrzí, ale pro mě osobně je důležité, aby tento projekt vznikl. My jsme od památkářů měli stanoveny limity ochrany, které jsou nepřekročitelné a které držíme,“ řekl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný (Piráti).

Je to jako zdemolovat Terezín, zní kritika

Pod petici se ovšem podepsali i někteří památkáři. A byli to oni, kdo před dvěma lety upozornili na to, že památkovou ochranu by měl mít celý areál, ne jen jeho některé části. „Demolice jakékoliv části vězení na Cejlu se dá přirovnat k demolici Terezína nebo Dachau v Mnichově. Jsou to tak významné památky jako katedrály nebo paláce po České republice,“ uvedl ředitel Vzdělávacího fondu holocaustu USA Craig R. Wagner.

Zatím je projekt ve fázi územního řízení, město se bude snažit získat na něj dotace. Své rozhodnutí teď měnit nechce.