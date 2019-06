Zeman se s kandidátem na ministra kultury potká příští týden, uvedl Babiš po jednání v Lánech

Sociální demokracie už v pátek oznámila, že její poslanci nepodpoří opozici ve snaze vyjádřit nedůvěru vládě. Pro pokračování ve vládě si však strana klade podmínky, mimo jiné i odvolání ministra kultury s ohledem na to, že podle koaliční smlouvy má o svých členech vlády rozhodovat sama.

Staněk původně předložil svou demisi s účinností ke konci května. Když ji Zeman nepřijal, předseda sociální demokracie Jan Hamáček požádal premiéra Babiše o Staňkovo odvolání a Babiš odeslal návrh na Hrad. Prezident podle ústavy demisi ministra přijmout nemusí, musí však přistoupit k jeho odvolání, pokud to navrhne premiér. Ústava nicméně pro tento krok nestanovuje žádnou lhůtu.

Ohledně konce ministra kultury Antonína Staňka, jehož konec navrhl Zemanovi před třemi týdny a ČSSD ho požaduje nejpozději do konce června, se Babiš nedozvěděl nic nového. „Je mi líto, ale nic jiného neumím říct, než že pan prezident bude mluvit s panem Šmardou příští týden na Vysočině,“ konstatoval premiér.

„Zatím stále platí, že chceme mít situaci vyřešenou do konce června. Pokud by se tak nestalo, pravděpodobně bychom svolali mimořádné předsednictvo, které by rozhodlo, jak dále,“ řekl v pátek Hamáček.

Prezident a premiér se potkávají zhruba jednou měsíčně, na poslední schůzce v květnu probírali také Staňkovu rezignaci. Babiš rovněž tlumočil Zemanův úmysl zúčastnit se jednání vlády i sněmovny, na kterých se bude schvalovat státní rozpočet na rok 2020.