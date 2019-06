Odchod šéfa ostravské medicíny ostatní děkani podporují. Manipulace při přijímačkách považují za nepřijatelné

Pochybil i rektor Lata?

Arnošt Martínek už dříve uvedl, že pokud má nést zodpovědnost za systémové selhání, je podle jeho názoru minimálně stejným dílem zodpovědný i garant oboru Všeobecné lékařství, kterým je od roku 2010 rektor Lata. Ten to však odmítá a podpořil ho i děkan Hradecký.

„Garant studia řeší úplně jiné problémy než přijímací řízení. To je garant z hlediska odbornosti a věcnosti,“ uvedl Hradecký. Podle Laty zákon o vysokých školách stanoví, že za rozhodování v rámci přijímacího řízení je zodpovědný děkan. „Pokud by garant studijního programu chtěl zasahovat do těchto kompetencí děkana, dopouštěl by se sám porušení zákona,“ upřesnil rektor.