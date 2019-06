Když mýto, tak za peníze. Nulová sazba nebude, podle Kremlíka by zpochybnila tendr

Se změnou systému vybírání mýtného se od příštího roku také rozšíří počet zpoplatněných komunikací. Nově přibude 870 kilometrů silnic první třídy, kraje ale chtěly, aby většina z nich – celkem 600 kilometrů – nebyla zpoplatněna, respektive aby na nich byla nulová sazba. To se nestane.

„Nulová sazba by zpochybnila tendr. V pondělí o tom informuji Svaz měst a obcí a současně navrhnu kompenzační opatření,“ oznámil ministr dopravy Vladimír Kremlík. Zároveň slíbil, že stát zajistí, aby se nesplnila obava krajů z kamionů objíždějících zpoplatněné silnice po komunikacích nižších tříd.

„Samozřejmě nechci, aby se po dvojkách a trojkách proháněly náklaďáky, které by objížděly trasy a ohrožovaly lidi na kolech nebo pěší. Budeme hledat cesty, jak tomu zamezit,“ uvedl Kremlík. Podle něj tomu zamezí policie, která by měla objíždění placených úseků hlídat. Kremlík dodal, se na tom dohodl s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). Pomoci by mohlo například také umístění vysokorychlostních vah na silnice ve správě krajů.

K dnešním @OtazkyVM: Rozšíření mýta na dalších silnicích 1. třídy se nevyhneme. Nulová sazba by zpochybnila tendr. V pondělí o tom informuji Svaz měst a obcí a současně navrhnu kompenzační opatření. Objíždění mýta přes zákazy musí též bránit policie. Na tom shoda s @jhamacek. — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) June 16, 2019

„Rád si poslechnu návrhy ministesrtva dopravy, nového pana ministra Kremlíka, jak chce krajům nedodržení předchozího slibu kompenzovat,“ řekl místopředseda Asociace krajů a liberecký hejtman Martin Půta (SLK).

Že bude přání krajů respektovat a většinu silnic první třídy nezpoplatní, slíbil bývalý ministr Dan Ťok v memorandu. Jakým způsobem chce krajům vynahradit zrušení slibu svého předchůdce, Kremlík zatím neupřesnil.

Kraje chtějí více peněz na opravy svých silnic

Kraje již daly najevo, že budou chtít od státu více peněz. Ty by sloužily k opravám silnic druhé a třetí třídy. „Chápu, že nový pan ministr se nemusí memorandem svého předchůdce řídit, ale považovala bych přinejmenším za vhodné, kdyby nejprve jednal s kraji a teprve poté zveřejňoval rozhodnutí ohledně placení mýta,“ uvedla předsedkyně Asociace krajů a karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Že by se podařilo splnit ministrův slib, že objíždění zpoplatněných úseků zabrání policie, kraje nevěří. „Všichni víme, že při současném podstavu policistů, a to především v přímém výkonu služby, nebudou schopni každodenně v rámci své činnosti hlídat objízdné trasy na všech úsecích silnic druhých a třetích tříd napojených na nově zpoplatněných téměř 900 kilometrů silnic první třídy,“ uvedla Mračková Vildumetzová.