Vedení třídy přidá učitelům průměrně 39 korun za hodinu. Navýšení se stále odkládá

Učitelé si za třídnictví k platu v průměru přivydělají 38,5 koruny za hodinu. Za práci, kterou se třídou mají, si přijdou průměrně na 770 korun za měsíc. Vyplývá to z průzkumu ministerstva školství. Práce je podle učitelů i ředitelů náročná a zabere kolem dvaceti hodin za měsíc. Novela zákona z pera poslanců KDU-ČSL, která by zajistila příspěvky pro třídní učitele až do výše 3 500 korun, už přes rok čeká na projednání ve sněmovně.