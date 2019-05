Školám po zápisech stále chybí asistenti. Nemají pro ně ani peníze, ani smlouvy

I když školy nové asistenty potřebují, ani smlouvu na neurčito, ani plný úvazek jim často nenabídnou. Úvazek a s ním i výplata asistenta se totiž odvíjí od toho, co poradna pro dítě doporučí. To může být podle ředitelů i odborníků jedním z důvodů, proč kvalitní asistenti chybí.

„Problém je pracovní doba a podobně. Většinou nejsou přijímáni na plný úvazek, což může ovlivnit jejich rozhodnutí, jestli nastoupí jako asistent pedagoga. Kdyby měli jistotu, že budou mít práci nastálo a třeba plný úvazek, bylo by to pro ně lákavější,“ vyjádřila se k problému předsedkyně Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová.

Například zmíněná škola U Obory podle ředitelky zaměstnat asistenta na neurčito jednoduše nemůže. „Já nemůžu dát asistentovi smlouvu na neurčito. Jestliže vám na něj dá poradna doporučení na dva roky, tak vy víte, že toho asistenta potřebujete dva roky. V případě, že to doporučení poradna prodlouží, tak to tomu asistentovi prodloužíme,“ popsala Vodičková. Kdyby asistenta zaměstnali na neurčito, pak by mu museli vyplácet odstupné. „Na to nemáme finanční prostředky,“ dodává.

Podobně vnímá situaci i zástupkyně ze základní školy v brněnské Palackého třídě Věra Piňošová. Tam se asistenty na neurčito daří zaměstnávat alespoň částečně. „Velice obtížně se odhaduje, jestli můžeme nebo nemůžeme zaměstnat na dobu neurčitou, protože příliv žáků je nejistý. Takže se pořád kalkuluje s tím, že je neustále potřeba mít i někoho, kdo má termínovanou smlouvu, aby se eventuálně nemuselo propouštět na základě nadbytečnosti,“ přiblížila.

„Problém s asistenty vidím především v tom, že jsou napsáni jako podpůrné opatření na konkrétní dítě třeba do 30. 6., tedy jim nelze dát smlouvu na neurčito,“ potvrzuje předsedkyně asociace Stýblová. „A nejen to, když se ono inkriminované dítě třeba náhle odstěhuje, měli bychom s asistentem do měsíce rozvázat pracovní poměr, protože podpůrné opatření končí,“ dodává.

Řešení ministerstva: asistent pedagoga, ne asistent dítěte

Resort školství teď v rámci novely vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami připravuje pro asistenty pedagoga změny. „Záměrem ministerstva je, aby byl uplatňován princip sdílení asistenta namísto současného stavu, kdy je asistent, který je doporučený na konkrétní dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, spíše asistentem dítěte než asistentem pedagoga,“ řekla mluvčí resortu Aneta Lednová.

Podle ředitelů ale takto systém už funguje a jeden asistent na třídu po zavedení inkluze jednoduše nestačí. „Záleží, co máte za děti. Pokud jsou ve třídě tři děti, které mají poruchu chování a mají dohromady sdíleného asistenta, tak to stačí, ale já mám ve škole třeba autisty a ti potřebují mít toho asistenta pořád vedle sebe. Když budete mít ve třídě tělesně postižené dítě, tak ho taky potřebuje mít pořád u sebe,“ vysvětluje Vodičková.

Počet asistentů pedagoga na tuzemských školách přitom roste. Za posledních deset let se jejich počet podle ministerstva školství zvýšil zhruba pětapůlkrát. V tomto školním roce jich v tuzemských třídách pracuje asi 21 tisíc. Většina z nich má ale částečný úvazek, takže v přepočtu na plně zaměstnané jich tak letos na školách podle údajů ministerstva pracuje necelých patnáct tisíc. Díky vyhlášce o inkluzi z roku 2016 začaly mít školy nárok na peníze ze státního rozpočtu na zajištění těchto pozic.