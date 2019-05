O zlepšení digitálního přístupu ke službám státu usiluje poslanecká iniciativa. Má i podporu vlády

„Zase jsme měli na vládě srážku s úředníky. My tady konečně posouváme Česko dál, chceme dát právo každému Čechovi na digitální služby státu, shodli se na tom poslanci napříč parlamentními stranami a z resortů nám k tomu přišlo spousty negativních připomínek. To teda ne,“ popsal dění později Babiš na Twitteru.

Dodal, že ministerstvo vnitra připraví rychle komplexní pozměňovací návrh. „Vychytá mouchy, ale principiálně je to skvělá věc, která je mojí prioritou,“ uvedl.

Zákon, pod který se podepsalo 137 poslanců, má zavést práva občanů na digitální službu i povinnost státních orgánů takové služby poskytnout. Koncem března, kdy poslanci a experti návrh představili, Babiš uvedl, že lidem by měl zjednodušit život, ale zároveň dává vládě závazek do 12 měsíců ode dne účinnosti zveřejnit katalog agend a do čtyř let je uvést k životu.

Za přelomovou označují předlohu Piráti. Podle jejich předsedy Ivana Bartoše umožní návrh v průběhu následujících pěti let podle přesného harmonogramu ministerstvům a vládě digitalizovat státní správu tak, aby to byla služba občanům.