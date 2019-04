Rozhovory s lídry kandidátek do evropských voleb: Petr Kováč (JSI PRO?)

Pane redaktore, tak na kterou jednu by se mohl zaměřit šéfkuchař, jako jsem já. Na potraviny a kvalitu potravin, protože to je ze všeho nejdůležitější.

Určitě by byla potřeba podpořit reforma Evropské unie…

…v jídle?

Určitě i v jídle. V legislativě, protože ta nefunguje tak, jak by měla. Alespoň za mě a za politickou stranu JSI PRO? jsem přesvědčen o tom, že je potřeba se okamžitě vrhnout na kvalitu potravy a stejnou kvalitu potravy.

Co to znamená?

Abychom si nekoupili stejný druh čokolády v Německu a v Česku na benzince za hranicemi úplně jinou. Jde mi o to, abychom měli kvalitní potravu, abychom nejedli „éčka“ a všechny tyto věci.

Jak to v Evropském parlamentu uděláte?

No, tak podívejte se, určitě je to běh na dlouhou trať. Neudělám to tak, že tam přijdu a všechno změním, to by byla hloupost a naivita. A naivní nejsem a hloupý taky ne. Každopádně co se týká masa, tak v tom vidím úplně největší problém, protože nechápu, jak se může k nám dostat maso v této kvalitě, ve které k nám chodí. Ještě třeba se salmonelou. Vy jste se mě ptal, jak toho docílíme.

Ano.

Tak určitě, budeme dávat návrhy, pokud se tam dostaneme…

To předpokládám.

Děkuji moc za to, to jste mi nahrál…

Ne, já pořád chci to řešení, protože to už je mimochodem vyřešeno, ministr zemědělství to oznámil, budou padesátimilionové pokuty.

Hele, zase oznámil, ale není to ještě úplně jasné. Jeslit jste sledoval dneska vaše zprávy, tak

Ano, jsem tady u nich.

Dobře, tak tam to zase tak jasné nebylo, sledoval jsem to na cestě z Brna. Tam to zase tak jisté nebylo všechno a samozřejmě budeme na to dávat návrhy. Návrhy na to, aby se o tomhle jednalo a aby se…

…jeden konkrétní návrh mi prosím představte, jak zajistíte stejnou kvalitu potravin všude v Unii.

Kontrolou. Určitě kontrolou. Já pocházím z Brna, máme vynikající veterinární fakultu a už odedávna tam studovali studenti z celého světa a byla výborná, takže hygiena a veterina u nás fungovala. Trošku se to pokazilo a výsledky vidíme oba dva.

A kontrolovat nařídíte jako z pozice… nebo evropský parlament má nějak nařídit nějaké národní kontroly? Nebo, vy kandidujete do parlamentu.

To já vím, kam kandiduju.

Takže Evropský parlament nařídí nějaké kontroly? Tuhle odpověď bych chtěl.

Chcete po mě trošku sci-fi. Čas se vyvíjí, my se bavíme v horizontu nějakých tří týdnů a pak, pokud se tam dostane politická strana JSI PRO?, tak se samozřejmě budeme snažit dodržet náš volební program, který máme a máme pár bodů, na rozdíl od jiných stran. Strany slibují a nedodrží. My se snažíme udělat tak malinkatý, krátký program, abychom byli schopni ho dodržet, nebo se ho snažili dodržet a aby o tom bylo vidět i slyšet. Takže po tom se můžeme bavit o tom, jakým způsobem a dovolte mi, nechat si tam něco pod tou mou pokličkou, trošičku.

Tajemství.

Tajemství, ano, Já miluji tajemství, i v gastronomii.

Do které frakce by vaše strana chtěla vstoupit v Evropském parlamentu, kdo je Vám blízký?

Zemědělství, hospodářství, všechno tady tohle…

To jsou odborné výbory, myslel jsme politickou frakci, liberálové, socialisté, lidovci…

My jsme pravicová strana, takže půjdeme všechno do prava. Nehlásíme se do středu.

A to je kdo. Takže třeba Nigel Farrage, s ním byste mohli být ve frakci…

Všechno je možné, nechejme to otevřené.

Byli byste pro dřívější odchod Velké Británie z Evropské unie, než je stanovené to současné datum 31. října a za jakých okolností by to mělo být?

Podívejte se, pane redaktore, já jsem pro to, aby si každý stát a občané, neříkám voliči, protože volič je strašně špatný název podle mě, protože voličem se stáváte v době krátké před volbami a pak zanikáte. My máme občany, my nemáme voliče…

A ta Británie?

Dojdu k tomu. Británie a občané Británie by si o tom měli rozhodnout sami.

No to už se stalo.

Nechal bych to na nich, já bych do toho nezasahoval. Protože oni sami dobře nejvíc ví. Samozřejmě nás to určitě ohrozí, protože obchody s Velkou Británii nebudou už zas tak růžové, jak byly.

Dobře, ale k té podstatě otázky, Evropská unie teď nemá dělat nic a nechat to na Britech, ať si dělají, co chtějí.

Vždyť dělají, vedou debaty, pořád se o tom rokuje,

A počkat, až se něco stane.

Ne ne ne, já jsem přesvědčený, že ty debaty jdou správným směrem a ukáže nám to čas, jak to dopadne. Samozřejmě Velká Británie se podle toho zachová a Evropská unie taky. Takže nemíchejme tady teď všechno dohromady.

Byli byste pro referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie?

Tak. Tahle otázka je moc složitá.

Proč.

No, je složitá, protože pro zachování demokracie jsem pro referendum, ovšem když byste se mě zeptal, jestli bych tak hlasoval, tak nehlasoval, zůstal bych v Evropské unii.

Čili referendum ano, a v tomhle referendu byste hlasovat setrvat v Evropské unii.

Setrvat, stoprocentně setrvat.

Jak by měla být řešena ochrana společných hranic Evropské unie?

Jde o to, specifikovat kdo je - protože se bavíme určitě o migraci - která je za tou otázkou vzadu určitě schovaná. Pro mě je to uprchlík válečný a pak ekonomický. A je potřeba se trošku zamyslet nad tím, jak to zjistit, kdo je uprchlík válečný a kdo ekonomický a podle toho se rozhodovat. Je to velice sporný…

A ta ochrana hranic? Tohle je úřední proces, ale já jsem se ptal na ochranu hranic.

Určitě by tam měla být větší kontrola našeho státu, našich hranic…

Pokud jsem to řekl nepřesně, tak se omlouvám, vnějších evropských hranic, společných hranic Evropské unie.

Podle mě by měla být lepší kontrola, náhodné větší kontroly, aby nedocházelo k převozu těchto osob mezi státy a tak dál.

Měla by Evropská unie poskytovat dotace pro rozvoj malých nebo velkých firem?

Určitě malých.

A proč a z jakých oblastí?

Určitě zemědělství, farmy, farmáře, malé výrobce, řezníky a všechny tyto odvětví by bylo potřeba posílit finančně, aby nám nekrachovaly. To nám ovlivňuje i tu první otázku, co jsme se tam trošku zasekli v té kvalitě potravin. Pokud budeme podporovat malé farmáře, tak budeme mít kvalitní potravu. Pokud budeme podporovat žluté Česko, tak budeme mít všecko žluté. Dopadne to tak, jak to je. Bude rakovina, bude velký problém. Takže, já jsem Vám odpověděl vlastně.

Prosím odpovědět ano nebo ne, přijmout Euro?

Momentálně ano ne je těžká otázka, za mě momentálně na to nejsme připraveni, takže ne.