ŽIVĚ: Opozice vyvolá mimořádnou schůzi. Řešit na ní chce Babišův střet zájmů i hospodaření státu

Opoziční strany oznámily, že sesbíraly podpisy potřebné pro svolání mimořádné schůze sněmovny. Zda by v případě neschválení programu mimořádné schůze vyvolali hlasování o nedůvěře vlády, nechtěli zástupci ODS, KDU-ČSL a Pirátů předjímat.

Na schůzi chtějí poslanci probrat například zprávu NKÚ hodnotící loňský rok. Podle kontrolorů není stát schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení či dopravu. Kabinet se proti zprávě ohradil dopisem. Babiš kritizoval šéfa NKÚ Miroslava Kalu, který podle něj dělá politiku, což mu nepřísluší. Podle šéfa ODS Petra Fialy se ale vláda chová nezodpovědně.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš ve čtvrtek apeloval na zveřejnění výsledků unijního auditu ohledně dotací pro Babišovu bývalou společnost Agrofert. Piráti tento týden ve sněmovně neúspěšně navrhovali, aby požádala Evropskou komisi o zveřejnění výsledků auditu do poloviny května, tedy ještě před volbami do Evropského parlamentu. Mluvit by se o tom mělo znovu. „Aby občané věděli, jestli premiér Babiš je tak čistý, jak celou dobu tvrdí,“ konstatoval Bartoš. Policie ve středu oznámila, že navrhuje obžalovat Babiše v kauze Čapí hnízdo.