Cestování o Velikonocích: policejní kontroly, plné vlaky a výluka pražského metra

Na Velikonoce – a to včetně čtvrtka, kdy není svátek, ale jsou prázdniny – naplánoval pražský dopravní podnik také velkou výluku v Holešovicích. Opravovat bude většinu křižovatky na Strossmayerově náměstí, kterou nebude možné projíždět přímo ani v jednom směru, uzavřeny budou také oba oblouky směrem k nábřeží Kapitána Jaroše a tramvaje nebude jezdit ani po trati ze Strossmayerova náměstí ke Štefánikovu mostu.

Jako náhrada poslouží především zvláštní autobusová linka XC, která bude jezdit z Pražského povstání na Kačerov a obslouží i stanice Pankrác a Budějovická. K dispozici ale nebude všem. Stanice Pražského povstání i Kačerov totiž patří k těm, které nejsou bezbariérově přístupné. Dopravní podnik proto doporučil, aby cestující na vozíku nebo s kočárkem na jih Prahy metrem raději vůbec nejezdili. Místo toho by měli jet autobusovou linku 135, která jezdí z Florence na Chodov, případně 196, která spojuje Kačerov se Smíchovským nádražím. Obě linky budou posílené a dopravní podnik slíbil, že na všech spojích pojedou výhradně nízkopodlažní autobusy.

metro C: přerušení provozu Pražského povstání – Kačerov (19.–22. dubna)

Velikonoce na kolejích: Nejen výluky, ale také plné vlaky

I na železnici jsou na Velikonoce naplánované výluky. Třeba Adršpach odřízne výluka trati mezi Náchodem a Policí nad Metují, cestu vlakem na Šumavu zase znepříjemní výluka úseku Klatovy – Železná Ruda. Výluky poznamenají velikonoční cestování i na některých tratích, které spojují velká města, do autobusů budou přestupovat cestující na cestě z Prahy do Českých Budějovic nebo z Brna do Ostravy.