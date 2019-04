Na středních školách učí nejméně mužů za posledních sedm let. Podle ředitelů za tím stojí nízké platy

Průběžně například klesá i počet mužů jako řídících pracovníků na základních a středních školách. Téměř na polovinu klesl také od roku 2012 do loňska počet mužských asistentů pedagoga. Naopak krátkodobé navýšení počtu mužů učitelů zaznamenaly loni meziročně vyšší odborné školy.

Muži jako pedagogové ubývají kromě středních škol i v dalších oblastech školství. V první polovině roku 2018 bylo ve školství zhruba 18 procent mužů z celkového počtu pedagogických pracovníků. Je to nejméně od roku 2012, kdy byl podíl mužů z celkového počtu 21 procent.

Během sedmi let tedy ubylo zhruba 2300 učitelů. A podle statistik ministerstva školství muži na středních školách a konzervatořích mírně ubývají téměř každým rokem. V letech 2016 a 2017 jejich počet stagnoval.

Ministerstvo chce muže do školství nalákat právě na zvyšování platů, ale i na zlepšení právního postavení učitelů. „Hlavním předpokladem ke zvyšování podílu mužů ve školství je určitě zvyšování platů. Jejich platy rostou kontinuálně již několik let. V minulosti došlo prostřednictvím novely školského zákona i k posílení právního postavení pedagogických pracovníků, zejména učitelů. Naše ministerstvo rovněž podporuje dlouhodobé pedagogické studijní programy,“ řekla ČT mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aneta Lednová.

Podle Asociace ředitelů gymnázií ale učitelům chybí jistota „Platy ve školství by se musely zvýšit skokově, a ne po deseti, patnácti procentech. Měli jsme mít zvýšené platy od září a k tomu nedošlo, bylo tomu až od ledna. Učitelům chybí jistota, něco se řekne a pak to neplatí. Učitelé tak neví, jestli se jim platy opravdu navýší nebo ne. Problém je ale také neustále přibývající papírování,“ dodává Schejbalová.

Nastupující učitel si od 1. ledna 2019 přijde na 28 630 korun hrubého. Pro porovnání: například ve druhé polovině roku 2016 si začínající učitel vydělal 22 620 korun hrubého. Do druhé platové kategorie se učitel dostane po dvou letech praxe. Pedagog, který má nad 32 let praxe a spadá tak do poslední, sedmé kategorie, si v současnosti přijde na 37 330 korun hrubého.