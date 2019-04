Kříženec argentinské dogy, který usmrtil dítě, neměl výchovu. Podle znalce byl časovanou bombou

Podle znalce roli hrála řada faktorů. Šlo o křížence, tragédie se stala ve stísněném prostoru, kde byly tři děti, a chování nyní pětiletého psa podle něj nikdo z dospělých nekorigoval. Poukázal na to, že majitelé zvolili špatné plemeno. Pokud by si pořídili labradora, nic by se nestalo, míní znalec. Dodal, že argentinské dogy jsou tvrdými psy a potřebují pevnou výchovu.

Tragédii se mohlo zabránit

„Majitelé si ho vycvičili podle svého nejlepšího svědomí, chtěli ho jako mazlíčka a to jim stačilo,“ doplnil znalec. Podle něj se dalo tragédii zabránit, kdyby obžalovaný v pokoji zůstal. „Byla to chvilková nepozornost ze strany majitele psa a došlo bohužel k této tragédii,“ uvedl Beníšek. Dodal, že osobně by takového psa s dětmi nikdy nenechával o samotě.

Soud pustil i záznam výslechu zbývajících dvou dětí, které byly v době tragédie na místě. „My jsme si hráli, Vlastík si hrál se psem a zatáhl ho za ocas. My jsme mu říkali, ať to nedělá, ale on to udělal znovu. Pes ho převalil na zem a pak mu prokousl hlavu. Přitom mě povalili a Aron mě škrábl,“ vypověděl chlapec. Pes byl podle něj hodný. Uvedl, že v osudnou chvíli byl v místnosti s nimi i obžalovaný, což potvrdila i dívka.