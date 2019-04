Od dubna se zvýší příspěvky na péči. Chybí ale sestry, které dojíždí za pacienty

Bez domácí péče by museli do nemocnice

Práce sester, které se o pacienty starají doma, patří k těm fyzicky i psychicky nejnáročnějším. Do terénu vyjíždějí pravidelně za každého počasí. Například Marcela Dušková před padesáti lety začala jako zdravotní sestra u obvodního lékaře a už 25 let provozuje domácí péči v Litvínově a okolí.

Dvakrát týdně jezdí k Janu Kalendovi, který trpí těžkým onemocněním dýchacích cest. Dusí se a každý pohyb ho vyčerpává. „Pan Kalenda chodil nejdřív k praktikovi, ale je to zatěžující, tam jsou schody a to je problém,“ říká Dušková. Jeho stav se zhoršuje. Bez této pomoci by musel být v nemocnici nebo by často volal záchranku. V domácí péči v Litvínově pracuje deset lidí. Jen dopoledne ošetří zhruba pětačtyřicet pacientů, momentálně pečují až o 150 lidí.