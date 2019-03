V pěti obcích si zvolili nové vedení. Průměrná účast dosáhla bezmála sedmdesáti procent

Obecní volby si v sobotu zopakovaly obce Skršín na Mostecku, Otradov na Chrudimsku, Přeštěnice na Písecku a Petrovice a Slezské Pavlovice na Bruntálsku. Obyvatelé museli k volebním urnám znovu, protože se tam zastupitelstva po loňských říjnových volbách rozpadla nebo vůbec nevznikla. „Takovéto volby zpracovává Český statistický úřad i několikrát ročně,“ řekla první místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Mandát získalo dohromady 18 mužů a 13 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je přes 43 let. Nejstaršímu z nich je 65 let, nejmladšímu 25 let. Nejvyšší zájem voličů zaznamenali v obci Skršín na Mostecku, kde se k volbám dostavilo 80,37 procenta voličů. Naopak v obci Otradov na Chrudimsku o složení zastupitelstva rozhodlo 54,59 procenta voličů, což je nejméně v těchto volbách. O 31 mandátů v pěti zastupitelstvech se v nových volbách ucházelo sto platných kandidátů, jejichž průměrný věk byl 45,4 roku. Dvěma nejmladším kandidujícím bylo 20 let, dvěma nejstarším bylo v době voleb 80 let. Pro volby bylo zaregistrováno 13 kandidátních listin.

Ve Skršíně končí současná starostka

Do zastupitelstev Petrovic a Slezských Pavlovic na Bruntálsku byla zvolena všechna kandidující seskupení. Volební účast se blížila 70 procentům. V Petrovicích zvítězilo sdružení Pro Petrovice, které bude mít za 43,08 procenta hlasů dva mandáty. Dvě křesla v zastupitelstvu bude mít také Život pro Petrovice za 38,12 procenta hlasů a zbývající mandát připadne Petrovicím 2019, které dostaly 18,79 procenta hlasů. K urnám přišlo v Petrovicích 78 ze 116 voličů, tedy 67,24 procenta.

Ve Slezských Pavlovicích se dostali do zastupitelstva všichni kandidáti z předních míst. Zvítězila Budoucnost Pavlovic současné starostky Lenky Drozdové, která získala 59,76 procenta hlasů a v pětičlenném zastupitelstvu bude mít tři zástupce. Pro Patrioty hlasovalo 40,23 procent lidí a budou mít dva mandáty. Volit přišlo 66,25 procenta voličů.