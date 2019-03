Česko čeká příjemně teplý víkend

To, že Čechy čeká velmi teplá sobota, po ránu moc znát nebylo, protože teploty byly nízké, na většině území se pohybovaly kolem nuly, od minus dvou po plus dva, uvedla ve studiu 6 České televize meteoroložka ČT Barbora Tobolová.

„Jsou veliké rozdíly mezi teplotami, protože při jasné obloze se v typicky mrazových kotlinách na Šumavě teplota kolem sedmé ráno pohybovala až kolem minus deseti. Naopak Jelení v Krušných horách mělo až osm stupňů. Kolem pěti, šesti stupňů byly teploty po ránu i na vrcholcích Jizerských hor. A byla i místa, kde se po ránu vytvořily mlhy, například v Broumově,“ dodává Tobolová.

V sobotu by nicméně mělo být slunečno a skoro jasno po celý den, teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni. Budou ale velké rozdíly mezi minimální a maximální denní teplotou, a to i přes dvacet stupňů. Platit to bude podle meteoroložky nejen v nižších polohách, ale i na horách, protože i v tisíci metrech se očekávají teploty kolem 11 stupňů Celsia. Po celý den nebude foukat vítr, nebo jen slabý od jihozápadu.

Neděle má být hezká, ale můžou přijít přeháňky

Neděle má být také hezká, i když dvacítky podle meteoroložky naměříme zřejmě už jen na východě území, na Moravě. V Čechách se mírně ochladí, nicméně teploty přetrvají jarní, od 14 do 18 stupňů. Po ránu ale budou podobně velké rozdíly jako v sobotu. Odpoledne začne přibývat mraků a k večeru se ojediněle mohou objevit ve spojitosti se studenou frontou přeháňky.

Studená fronta, která začne v neděli přes Česko přecházet, pak přinese ochlazení i v začátku pracovního týdne. V pondělí se očekávají teploty mezi 9 až 13 stupni, úterý už bude zase příjemnější, 12 až 16 stupňů.

Zůstanou také velké rozdíly mezi maximálními a minimálními teplotami, protože v noci se budou držet teploty stále kolem nuly a mohou být i lehce pod bodem mrazu. Přeháňky se budou ale v průběhu týdne dále objevovat a v takovém případě se teploty dostanou maximálně na třináct stupňů a na horách může i sněžit.