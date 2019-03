Motorkáři vyjíždějí, řidiči si na ně těžko zvykají. Výsledkem jsou i tragické nehody

Z Lerchových slov i ze statistik je patrné, že vinu na tragédiích motorkářů nesou zčásti řidiči aut, ale ve velké míře i motocyklisté sami – poměrem 43 ku 57 procentům. Nad chováním některých řidičů motocyklů, kterým se navíc občas chlubí ve sdílených videích, vrtí hlavou i ostřílení experti na jízdu po dvou kolech. Je to například objíždění kolony v protisměru nebo příliš rychlá riskantní jízda a předjíždění na zákazu.

„Je to adrenalin, dokazování si něčeho a je to opojení z rychlosti. Ale to nemá v silničním provozu co dělat,“ zdůraznil Roman Jakovec.

Bez ohledu na to, zda sami riskují, nebo jezdí zcela bezpečně, jsou motocyklisté na silnicích ti ohroženější. Při nehodě se nemohou spolehnout na bezpečnostní prvky běžné v autech. Většinou naopak nejsou chráněni téměř vůbec.

Ti, kteří přežili vážné nehody, nedají dopustit na ochranu, kterou skýtá alespoň výstroj – kvalitní boty, kombinézy, rukavice a přilby a také chrániče páteře, případně i aribagové vesty. Ty jsou lankem připojené k motorce, a když se při pádu lanko vytrhne, vesta se nafoukne.

Motocykly jsou v Česku velmi oblíbené. Je to patrné například při srovnání se Slovenskem. Zatímco počet obyvatel je v západní části bývalé federace asi dvojnásobný a podobné je to i s počtem osobních aut, motorek je na Slovensku jen 147 tisíc oproti 1,1 milionu v Česku.