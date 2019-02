Kovář o titul profesora zřejmě nepřijde. Chybí na to zákon, míní právník Gerloch

Postup pro případ odebrání titulu profesora, kterým je Kovář od roku 2013, zákon nestanovil. Není tak ani zřejmé, jak by se v takovém případě mohlo postupovat. Podle Gerlocha by odejmutí nemohl iniciovat ani prezident, který profesory jmenuje, protože k tomu nemá pravomoc.

Novela vysokoškolského zákona z roku 2016 umožňuje odebrat titul docenta do pěti let od jeho udělení. Rozhoduje o tom rektor na základě podkladů od pětičlenné přezkumné komise, která se svým složením liší od etické komise. Kovář se ale stal docentem v roce 2002, a pětiletá lhůta je tak podle Gerlocha promlčena.

O profesorský titul dosud nikdo nepřišel

Ministerstvo školství dosud žádný případ odebrání titulu profesora neregistruje. Fakt, že v zákoně tato možnost není, je podle resortu dán právě specifickým charakterem jmenování profesora. Zatímco o docentovi rozhoduje rektor po složení habilitační zkoušky, profesora jmenuje prezident republiky na návrh vědecké nebo umělecké rady vysoké školy, podaný prostřednictvím ministra školství, vnitra nebo obrany. Rozhodnutí prezidenta je navíc platné jen tehdy, když je na něm i podpis premiéra nebo jím pověřeného člena vlády.

Gerloch připomněl, že soudy v minulosti většinou odmítaly i snahy o napadení magisterského titulu. Jeho zpětné odejmutí umožnila až novela v roce 2016, a to do tří let po jeho získání. Nepravděpodobné je i odebrání titulu v případném trestním řízení, pokud by šlo o podvod, řekl právník. „Tam zase soud může vyslovit jenom zákaz čestných titulů a vyznamenání,“ vysvětlil a dodal, že akademický titul není čestným titulem.