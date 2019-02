Obhájkyni Žondry se nelíbí způsob úterního výslechu Kvitové a stěžuje si na podjatost soudu

Obhájkyně obžalovaného Radima Žondry Lucie Janovská Nejedlá soud v úvodu dalšího dne hlavního líčení požádala, jestli by mohl přehrát začátek úterního hlavního líčení. Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská to odmítla s odůvodněním, že pro to není žádný důvod.

Podle obhájkyně měl soud v úterý veřejně rozhodnout, jak bude Petra Kvitová vypovídat. Tenistka kvůli prožitému traumatu už dříve požádala, aby byla vyslechnuta v nepřítomnosti obžalovaného, soud jí to umožnil.