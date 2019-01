D11 mezi Hradcem a Smiřicemi by se mohla rozjet dřív než za tři roky, říká Ťok

Pozornost na východočeský dálniční tah, který má v dlouhodobém výhledu propojit republiku s Polskem, obrátilo v tomto týdnu sdružení stavebních firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky. V úterý oznámily, že podmínečně podstupují od smlouvy, staveniště prý nepřebíraly v odpovídajícím stavu, navíc za stavbu žádají víc peněz, než kolik bylo ve smlouvě.

Argumentují tím, že se ceny prací i materiálu zvýšily a za dohodnutou cenu 2,6 miliardy už není možné úsek postavit. Ředitelství silnic a dálnic reagovalo tím, že smlouvu na vybudování úseku D11 zcela vypovědělo, ministr Ťok byl ale smířlivější a ve středu se s Eurovií i ŘSD dohodl na sepsání dodatku ke smlouvě, po kterém obě strany své odstoupení stáhnou.

Spor o precedens

Dostavba dálnice D11 se pak ve čtvrtek dostala i na sněmovní plénum. „Kdyby se to přesoutěžovalo, tak by se ceny výrazně posunuly,“ prohlásil poslanec občanských demokratů Ivan Adamec a dodal: „Nicméně by byl velmi nebezpečný precedent přidávat peníze podle požadavku firmy – aby se nám to nestávalo na dalších stavbách.“

„Ten precedens udělat nechceme,“ reagoval ministr dopravy. „Na druhé straně hledáme cestu, kdy zde je oprávněný nárok je a je potřeba ho pečlivě vážit. Mluvím ale obecně, protože dokud dohoda (s Eurovií) nebude, tak to nechci příliš rozebírat.“ Podle Ťoka ministerstvo současně požádalo o urychlení stavby.