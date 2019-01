Ukrajina je mnohem významnější, než si připouštíme, říká Petr Pavel

„Ten princip spočívá v tom, že Ukrajina by měla mít stejnou šanci, jako jsme měli my, když jsme se chtěli rozhodnout sami o tom, jaká bude naše budoucnost, kam budeme chtít patřit. Stejnou šanci bychom měli dát Ukrajině a neměli bychom nikomu dovolit, aby jí takové právo upíral,“ vysvětlil Pavel.

Ukrajina přitom podle Pavla samozřejmě potřebuje čas. „Nesmíme ji vnímat černobíle. Ukrajina má svoje problémy, které musí řešit. Ať už je to korupce, ať je to styl politiky, ať je to nezávislost soudů, výkonnost při reformách…,“ řekl s tím, že to všechno jsou věci, na které se tato země musí zodpovědně podívat.

„My bychom měli udělat všechno, abychom jí v tom pomohli - a samozřejmě, abychom jí pomohli v tom principiálním stanovisku, tedy že má právo se samostatně rozhodnout,“ dodal Pavel.

Celý rozhovor je k dispozici ve videu.