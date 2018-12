Rodiny padlých vojáků prožívají smutné Vánoce. Bratr jednoho z nich chce do armády

přehrát video Rodiny vojáků, kteří letos zemřeli za hranicemi, prožívají bolestivé Vánoce

Bolestivé svátky Patrika Štěpánka zabil letos 5. srpna spolu s dalšími dvěma vojáky sebevražedný atentátník. „Na Vánoce vzal vždycky trubku a hrál koledy, pro mě vždycky hrál Chtíc aby spal. Je to strašně stará ukolébavka. Teď jsem mu ji nechala zahrát v kostele,“ říká matka padlého vojáka Ladislava Štěpánková. Vánoční svátky se u Štěpánků vůbec neslavily. „Vánoce slaví lidi, že jsou spolu…,“ podotkl Patrikův bratr Filip Štěpánek. „Den ode dne je to horší, protože se vám čím dál víc stýská. Říkala jsem si, že ho uvidím v listopadu, až přijede. A teď vidíte, že kluci se vrátili, ale vy můžete čekat pořád a víte, že se to nestane, prostě je to hrozné,“ posteskla si Štěpánková.

Patrik Štěpánek má u svého domu v Mokrouších na Rokycansku nový památník, rodina ho začala stavět v září. „Chci, aby to bylo vedle nás, Páťa tam prostě patří, tady je doma, nemůže to být někde jinde,“ zdůraznila matka padlého vojáka. „Je spousta lidí, co na něj myslí, ať už kamarádi, známí. Tak aby za ním každý mohl jít,“ vysvětluje bratr Filip.