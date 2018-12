Liberecký krajský soud začal řešit korupční kauzu. Mezi obžalovanými je i hejtman Půta

Obžalovaným hrozí tresty od pěti do dvanácti let. Právní kvalifikace se u jednotlivých osob liší. Stíhaní jsou pro trestné činy poškozování finančních zájmů Evropské unie, podplácení, přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Dále také za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Jako zásadní vnímá policie nález tabulky s názvem Kostel u jednoho z pracovníků Metrostavu. Dokument obsahuje výši úplatků. Detektivové v obvinění zmiňují, že u přezdívky Nejvyšší je položka 800 tisíc korun a u jména Nejčistší 700 tisíc. „V případě hovorů o osobě Martina Půty používali obvinění přezdívku Nejvyšší a v případě hovorů o Janu Korytáři pak přezdívku Nejčistší,“ stojí v policejním obvinění.

„Ani v případě projektu rekonstrukce kostela, ani v případě žádného jiného projektu jsem nepřijal žádný úplatek ani žádné jiné zvýhodnění,“ uvedl po svém obvinění Martin Půta.

Jako jedinou chybu připustil to, že se kromě kanceláře na hejtmanství setkával s některými lidmi včetně manažerů Metrostavu na benzince. „Mohu jen zopakovat, že jsem obviněn z něčeho, co jsem neudělal, a že věřím na nezávislost a nestrannost soudu, který to potvrdí,“ řekl tehdy Půta. Žádný důkaz, který by potvrdil domněnky policie, podle něj ve spisu nenašli.

„Tu tabulku si vysvětlit neumím. Mohu jenom říct, že to není žádná moje tabulka, že jsem takovou tabulku nikdy neviděl, nemám o ní žádné informace,“ reagoval Půta. Podobně se dříve vyjádřil i náměstek primátora a předseda hnutí Změna pro Liberec Jan Korytář.