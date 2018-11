Za následky očkování chce stát vyplácet odškodnění. Týkat se ale bude jen minima lidí

Není jasné, jaké reakce se budou uznávat

Pacienti na odškodnění za prokázané následky očkování v současnosti nárok nemají, za dva roky by už ale mít mohli. „Pokud budou nějaké závažné důsledky, tak se můžeme bavit o řádu milionů korun,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO). Žádat o odškodnění by podle návrhu bylo možné až tři roky zpětně.

Jaké reakce stát bude uznávat, však zatím jasné není. „Zákon jenom nastavuje pravidla odškodnění, ale vyhláška bude nastavovat to, co se bude odškodňovat. A to je úhelný kámen celého procesu,“ míní Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio – rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování.