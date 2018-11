Dění kolem vlády posílilo pozici prezidenta Zemana, shodli se v diskusi Bartoš i Netolický

„Prezident dostává Andreje Babiše naprosto pod sebe a říká mu, že je to v podstatě jeho vláda,“ řekl Netolický k Zemanově vyjádření, že v případě vyslovení nedůvěry by Babiše znovu pověřil sestavením kabinetu.

K tomu, v jakém případě by ministři za ČSSD odešli z vlády, se konkrétně vyjadřovat nechtěl – záleželo by prý na konkrétní situaci. „Pokud by se objevily další nové skutečnosti, třeba i závažnějšího charakteru, situace by mohla být neudržitelná,“ naznačil k situaci ve vládní koalici.

„Bylo by falešné, kdyby Andrej Babiš chtěl po členech své vlády rezignaci, kdyby jim přišlo obvinění,“ poznamenal Netolický, podle nějž je to ale velmi smutné. „Pokud chceme, aby veřejnost věřila politikům, pak bychom měli pečlivě vážit naše kroky. Aby nedocházelo k tomu, že veřejnost nevěří policii, orgánům činným v trestném řízení jen proto, že se tady politici hádají o vlastních kauzách,“ dodal.

„Když premiér Babiš stáhne ministryni za opisování práce o králíkách, a někdo by byl obviněný a směřoval by k soudu, tak si myslím, že zlatá diplomka o králíkách,“ glosoval Bartoš v narážce na případ ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO), které zhruba po dvou týdnech ve vládě skončila kvůli spekulacím o plagiátorství ve své diplomové práci.

Bartoš: Krize nekončí

Ivan Bartoš v Otázkách upozorňoval, že pátečním hlasováním vládní krize nekončí. „Já si myslím, že tím hlasováním nic nekončí, ale to skutečně není otázka nových skutečností a reportáže odvysílané na Seznam.cz. My jsme upozorňovali na věci, které se týkají rozpočtu, na to, jak vláda plní své programové prohlášení a dalšíc věci,“ konstatuje.

Podle Netolického by se dalo ale říci, že pátkem krize skončila, rozhodně po formální stránce. „Protože vláda ustála hlasování o nedůvěe, to znamená, že všechny ústavní orgány fungují, jak mají. Na druhou stranu nelze v tuto chvíli předpovědět, co bude teď dál. Nejlepší model by byl ten tak zvaný slovenský, kde by odešel předseda vlády do té doby, než si vyřeší své problémy a kauzy, a poté se samozřejmě může vrátit,“ uvedl.