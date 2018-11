Národní třída, Albertov, ale i náměstí Svobody a centrum Zlína. Kde všude se bude slavit 17. listopad

Letošní Festival svobody odstartoval již několik týdnů před 17. listopadem. Koncerty, výstavy, diskuze a další podobné akce se konají již od 28. října, ode dne oslav 100 let Československa. Cílem festivalu je mimo jiné vyvolat diskuzi a zamyslet se nad dalším směřováním republiky. Proto organizátoři na internetových stránkách spustili anketu Klíčové otázky, která by měla například zjistit, co si Češi představují pod pojmem svoboda.

Pro herečku Terezu Voříškovou, která na Václavském náměstí v sobotu vystoupí jako jeden z řečníků, má svoboda jasný význam. „Já a spousta mých kamarádů, moje generace, může pracovat, v jaké zemi chce. Můžu cestovat, kam chci, číst, co chci, a říkat, co chci,“ prohlásila.

Festival otevře návštěvníkům Národní třídu v Praze. Korzo Národní přinese výstavy, divadelní představení, veřejné čtení v Obýváku Václava Havla nebo diskuze. Jednotlivé akce se neodehrají pouze venku, ale také uvnitř. Na divadelní scéně studia Dup 39 se představí adaptace Audience Václava Havla s názvem Antiwords. Národní divadlo nabídne inscenaci z legionářského prostředí Plukovník Švec.

„Každý může strávit ten den jakkoliv chce. A za to spojení jsem ohromně rád, protože dokazuje, že 17. listopad může být dnem, který společnost více spojuje, než rozděluje,“ uvedl mluvčí Korza Národní Martin Pinkous.

Rok 1939 připomene pieta u Hlávkovy koleje

Studentská část Univerzity Karlovy pořádá Uctění památky 17. listopadu na Albertově. Od 11 hodin se tam uskuteční pietní akt, vystoupí akademici, na programu je také diskuze.

Pásmo koncertů propojených s řečnickými vystoupeními rozezní Václavské náměstí od půl páté večer. Na Koncertě pro budoucnost se mohou návštěvníci těšit na Pražský výběr, Prago Union, Barboru Polákovou a dalších 14 hudebníků. Za „řečnický pult“ se postaví čeští herci jako Tereza Voříšková, Eva Holubová nebo Aňa Geislerová.

V Národním divadle organizace Post Bellum předá večer Ceny paměti národa. Mezi oceněné patří Jiří Světlík, Milena Blatná, Helena Kociánová a Marta Szilárdová. „Každý rok oceňujeme osobnosti, které ve svém životě prokázaly, že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou jen prázdná slova,“ uvedla mluvčí organizace Post Bellum Jana Holcová.

Kromě akcí pod hlavičkou Festivalu svobody zažije Praha řadu dalších připomínkových událostí. Pietní akt na počest studentů, které zatklo gestapo v roce 1939, se uskuteční v 9 hodin u Hlávkovy koleje. Průvod k uctění památky Jana Opletala a studentů hájících akademické svobody a lidská práva vykročí v deset hodin z Jenštejnské ulice. U pomníku obětem komunistů se vzpomene na oběti totalitního režimu. Katolická církev připomene hodnotu svobody od 10 v kostele sv. Ludmily při slavnostní mši.