Pokud by Babišova vláda padla, nového premiéra opět navrhne prezident, řekl ústavní právník

Pokud by nejnovější vývoj kauzy Čapí hnízdo vedl k pádu vlády Andreje Babiše (ANO), navrhoval by nového premiéra opět prezident republiky. V pořadu Devadesátka ČT24 to řekl ústavní právník z katedry ústavního práva PF UK Marek Antoš. Dodal, že by šlo znovu o prezidentův první pokus. A to přesto, že tak již v současném funkčním období učinil dvakrát při předchozích Babišových vládách (třetí pokus by tehdy připadl už na předsedu sněmovny a při neúspěchu by došlo k jejímu rozpuštění).