PŘEHLEDNĚ: Dva týdny po volbách je koalice podepsaná ve dvou krajských městech, jinde se jedná

Na pondělní odpoledne je dojednáno oficiální jednání, které by podle špiček stran mělo koalici posunout. Následně by šéfové kandidátek chtěli dokončit programové prohlášení a vyřešit personální otázky, včetně té nejožehavější: Kdo bude příštím pražským primátorem?

Tajnůstkáři v Liberci

V Liberci by půdorys koalice měl být veřejnosti oznámen v pondělí. Vítězní Starostové pro Liberecký kraj by v tento den chtěli podepsat dohodu o společném postupu. Jen zatím neřekli s kým. „Zatím jsme vedli dvoustranné jednání. Co jsme si měli říci, jsme si řekli. Čekáme na partnery, zda do spolupráce půjdou. Jejich rozhodnutí chceme znát v pondělí,“ prozradil lídr uskupení Jaroslav Zámečník.

Starostové původně chtěli vytvořit čtyřkoalici, s ANO, ODS a formací Liberec otevřený lidem (LOL). Poslední zmíněná partaj však odmítla spolupracovat s občanskými demokraty. S ODS se nechtělo spolupracovat ani hnutí ANO, zda tento postoj trvá, však není jasné. Liberecký lídr ANO Jiří Němeček po schůzce se zástupci starostů pouze poznamenal, že konečné rozhodnutí bude na klubu.

V Jihlavě hlásí posun bez vítězného ANO

V Jihlavě se zdá být nejpravděpodobnější vznik vlády Fóra Jihlava, ODS, Žijeme Jihlavou! a lidovců. Tyto strany podepsaly memorandum o spolupráci. „Myslím si, že všechny čtyři subjekty dělají maximum pro to, aby koalice vznikla, i díky tomu jsme podepsali memorandum,“ poznamenala Karolína Koubová z Fóra Jihlava, jehož prioritou je vládnout bez vítězného hnutí ANO.

Vyjednávání se podle Koubové i lídrů ostatních stran posunula, možné varianty ještě musí zástupci probrat ve svých organizacích. Dořešit je potřeba i některé záležitosti kolem obsazení městské rady. To bude trvat ještě přinejmenším několik dnů, teprve pak bude jasno, zda se podepíše koaliční smlouva.

ANO v Ústí vybírá

Vítězné ANO v Ústí nad Labem jedná o široké koalici s druhým PRO! Ústí, Vaše Ústí, ODS a PRO Zdraví a Sport. Lídr hnutí Petr Nedvědický však nevylučuje ani širokou koalici s UFO, které dosud vládlo na magistrátu. „Všechno bude patrně na dalších fázích vyjednávání, kdy jsme si třeba říkali o počtech lidí v radě a jejich rozdělení, kde určitě zatím k dohodě nedošlo,“ řekl Nedvědický, který by chtěl být primátorem.

Volbami v Ústí se ale nejspíš bude zabývat soud, protože koalice TOP 09, KDU-ČSL a STAN podala návrh na neplatnost hlasování a neplatnost voleb. „Do zastupitelstev v Ústí nad Labem se dostalo i místní hnutí UFO, které je podezřelé z nakupování hlasů v sociálně vyloučených lokalitách. Přestože problematické okrsky celkové výsledky téměř neovlivní, nejde nad nekalými praktikami přivírat oči, protože pak se jich nikdy nezbavíme,“ zdůvodnili politici.

UFO obvinění ze zapletení do kupčení s hlasy striktně odmítá. Policie věc řeší.

V Českých Budějovicích ANO čeká

Otevřená je situace v Českých Budějovicích. Vítězné hnutí ANO nejprve zahájilo jednání s druhým hnutím Občané pro Budějovice (HOPB) a s ODS, ovšem HOPB takovouto koalici odmítlo. Lídr ANO a současný primátor Jiří Svoboda se již pomalu smířil s tím, že spolupráce tří nejsilnějších subjektů nenastane.

„Začneme další kolo jednání. Možností se matematicky nabízí snad pět a týkají se samozřejmě i případného spojení s Piráty, nebo STAN a Čisté Budějovice, či Společně pro Budějovice,“ zamyslel se Svoboda a dodal, že hnutí čeká, jak se rozhodnou TOP 09, KDU-ČSL, které jsou součástí formace Společně pro Budějovice, a k čemu dospějí starostové.

Pardubice: ODS vyjednává dvě koalice

Zmatečná situace znervózňuje už i některé politiky zvolené v komunálních volbách v Pardubicích. Povolební pat zatím nezná své řešení. Jako klíčová se ukazuje role občanských demokratů, kteří jednají na dvou frontách zároveň.

Na stole jsou dvě varianty: buďto široká koalice ANO, ODS, Koalice pro Pardubice a Sdružení pro Pardubice, nebo duhová koalice ODS, Pirátů, Pardubáků, Sdružení pro Pardubice a zřejmě jednoho či více zástupců Koalice pro Pardubice. Vše komplikují sliby, které politici dali, a spojenectví, jež strany uzavřely.