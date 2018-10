100 let republiky doprovodí v Praze koncerty i průvod. Chceme, aby byl vrchol důstojný, říká koordinátor

Příští víkend 27. a 28. října vyvrcholí oslavy sto let od vzniku Československa. Uskuteční se v Praze, ale i v dalších městech. V hlavním městě jsou v plánu koncerty, výstavy, vojenská přehlídka, průvod nebo ohňostroj. Hlavní koordinátor oslav v Praze Robin Čumpelík řekl v pořadu 90' ČT24, že by byli rádi, aby byl vrchol důstojný a jednotný a lidí v ulicích Prahy bylo co nejvíce.