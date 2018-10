Musíme se vrátit k pracujícím lidem a zvednout témata jako základní příjem pro všechny, zní ze slábnoucí KSČM

Opačného názoru je Josef Skála, který už po volbách vyzval Vojtěcha Filipa k rezignaci a který byl také na posledním sjezdu jeho protikandidátem na pozici předsedy. Podle Skály po změně volá řada členů i organizací. Chtějí, aby současný předseda skončil a změny nastaly co nejdříve, aby se zastavil sestupný trend volebních výsledků. Podle Skály by se měl zhodnotit i postoj KSČM k toleranci současné vlády.

Situaci má v pátek probírat širší vedení komunistů, v sobotu pak ústřední výbor. Předseda Filip však říká, že nálady a reakce uvnitř strany se liší, někdy i podle toho, kde KSČM uspěla. Podle něj chce ale většina členů pokračovat v současném kurzu a připravovat se na evropské volby v příštím roce. Věří také, že jednání výboru by mohlo přispět ke sjednocení. Dát funkci k dispozici se nechystá.

Podle poslankyně KSČM Miloslavy Vostré je pochopitelné, že se po každém neúspěchu hledá viník. „Je zcela logické, že každý region a každý z nás rekapituluje, kde jsme udělali chybu nebo co by se dalo změnit. Určitě není překvapující, že se tyto návrhy objevují,“ míní Vostrá.

„Když se na to podívám touto optikou, musím uznat, že Vojta Filip svoji práci umí,“ uznává Bureš. Přesto KSČM podle něj potřebuje změnu. „Měla by mít větší tah na branku, víc se stávat opoziční stranou, vést veřejný dialog s vládou, nastolovat nová témata a přinášet alternativní řešení.“

Europoslanec Jaromír Kohlíček (KSČM) ale naznačuje, že by za neúspěchy strany měl někdo převzít odpovědnost. „V cizině po prohraných volbách zpravidla odstupuje předseda. A my máme prohrané volby čtvrté, protože 7,5 procenta a tak nízké zastoupení v parlamentu jsme ještě nikdy neměli.“

„Můžeme se bavit o tématech, jako je ekologie, trh práce, neuspokojivá situace exekucí, témat je celá řada. Poslední dobou jsme byli v pozadí a jiné strany přinášely tyto věci. My jako opoziční a antisystémová strana, která by měla potenciál jít s ulicí, bychom měli být kreativní,“ domnívá se Bureš.

Podíl KSČM na vládě si pochvaluje i poslankyně Vostrá, která je předsedkyní rozpočtového výboru. „Je to poprvé od roku 1989, kdy máme možnost na této úrovni prosadit něco ze svého volebního programu a nejsme v tvrdé opozici. Pokud nám ta možnost byla nabídnuta, tak od nás bylo nefér vůči voličům, že jim něco slibujeme, a když máme možnost něco prosadit, tak se bojíme odpovědnosti a couváme od toho,“ říká Vostrá.

Vostrá: Neumíme svou práci prodat

Problém je podle Vostré i v tom, že některá témata si přisvojuje premiér Andrej Babiš a jeho hnutí ANO. Komunisté podle ní zaostávají také v tom, že neumí své výsledky dostatečně prezentovat.

„Měli jsme hodně krajských zastupitelů a odváděli výbornou práci. Ale nějak jsme si mysleli, že lidé a naši voliči to automaticky zhodnotí. A trochu jsme se nechali ukolébat a dost jsme svoji práci neprodali, co jsme pro občany udělali. Forma – předvolební kampaně, komunikace s občany – tam máme nedostatky. To, že někdo čerpá z našeho programu, spíš ukazuje, že ta témata jsou asi dobrá,“ míní Vostrá.