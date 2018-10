Druhá kola senátních voleb jsou slabou stránkou hnutí ANO. Nedaří se ale ani komunistům

„Dopadli jsme mizerně, ale upřímně to pro mě není nic moc nečekaného, počítal jsem s tím… Senát prostě neumíme,“ prohlásil hned v sobotu předseda hnutí ANO Andrej Babiš. A má pravdu. Úspěšnost jeho hnutí v senátních volbách je velmi nízká. Letos dokonce nejnižší.

Proměnit postup do druhého kola volby v mandát se podařilo jen jednomu zástupci hnutí. Na Šumpersku zvítězil Miroslav Adámek. V Brně, Břeclavi, Chomutově, Opavě a v dalších pěti obvodech se to nepodařilo.

Za posledních šest let, co existuje hnutí ANO, postoupilo do druhého kola 35 kandidátů tohoto hnutí. Zvoleno jich však bylo jen osm. Úspěšnost tak jen mírně přesahuje 20 procent. Před dvěma lety se do druhého kola dostalo ještě více kandidátů než letos, celkem čtrnáct. Mandát však získali jen tři z nich. Ještě o dva roky dříve, v roce 2014, bylo postupujících deset a senátory se stali čtyři z nich.

ANO tak bude mít v horní komoře jeden z nejslabších senátorských klubů, který bude čítat sedm zákonodárců. Hnutí oslabuje také tím, že se například senátor Jiří Hlavatý loni nechal napsat na kandidátní listinu pro sněmovní volby. Ke svému překvapení pak uspěl a kvůli neslučitelnosti funkcí senátora a poslance o mandát v horní komoře přišel. V doplňovacích volbách, v nichž kvůli tomu znovu kandidoval, už ale svůj post zpátky nezískal.

ODS i ČSSD měly v minulosti zhruba padesátiprocentní úspěšnost

Vedle hnutí ANO se senátní volby nedaří ani KSČM. Od roku 1996, kdy Senát vznikl, měla strana 49 kandidátů v druhém kole volby, senátorský mandát získalo však pouze devět z nich. V právě proběhlých volbách komunisté dopadli vůbec nejhůře.

O jediného stávajícího senátora přišla strana již v prvním kole – Václav Homolka prohrál na Chomutovsku. Milada Halíková, jediná komunistická kandidátka ve druhém kole, na Karvinsku získala jen necelých 28 procent hlasů a prohrála s obhájcem senátorského mandátu Petrem Víchou z ČSSD. KSČM tak zcela přišla o zastoupení v Senátu.

Příliš mnoho senátorů dlouhodobě nezískává ani TOP 09, která po těchto volbách obsadí celkem dvě křesla, o jedno si polepšila. Za dobu existence strany se do druhého kola probojovalo 13 jejích kandidátů a u čtyř z nich se podařilo kandidaturu proměnit v zisk mandátu.