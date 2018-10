Benešovským senátorem se stal Hraba. Prosazuje férovou justici a pomoc matkám v zaměstnání

Hlavním tématem nového senátora Hraby je férová justice. „Mimo jiné je to posílení pravomocí státního zastupitelství v netrestní oblasti. Třeba u developerských projektů by měl státní zástupce mít možnost podat žalobu na neplatnost změny územního plánu či přijetí nového územního plánu, protože pokud developer zalobbuje dostatečný počet zastupitelů, pak je procesně všechno naprosto v pořádku, ale otevření velkých ploch pro výstavbu se může negativně promítnout do rozpočtu obcí,“ upozornil nový senátor.

Zamířit proto hodlá do ústavně-právního výboru.