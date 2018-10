„Dějiny jsou jako předivo,“ řekl Zeman a věnoval výstavě fotografii svého dědečka, který vítá Masaryka

Výstava Doteky státnosti, kterou připravil Vojenský historický ústav, představuje předměty spojené s klíčovými okamžiky vývoje Československa. Jednotlivé části výstavy se věnují různým státním symbolům a jejich proměnám v běhu času. Všímají si české vlajky, prezidentské standarty, státní hymny nebo vývoje státního znaku. Expozice zahrnuje i předměty, které jsou vystaveny vůbec poprvé. Vstup na výstavu je v současné době zdarma.

V pátek na ní promluvil k novinářům prezident Miloš Zeman. „Pro mě sto let naší státnosti není izolovaná množina jednotlivých výročí. Proto jsem také dost nerad, když se pronášejí k těmto výročím projevy, aniž bychom si uvědomili, co předcházelo a co následovalo. Dějiny nejsou izolované události, dějiny jsou kontext a tento kontext je jakési předivo,“ řekl Zeman.

Zemanův dědeček jako přednosta vítal Masaryka

Prezidentova žena Ivana po svém choti poslala řediteli výstavy Aleši Knížkovi fotografii prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterého na nádraží v Ústí nad Orlicí koncem dvacátých let vítal přednosta stanice. „Na tom by nebylo nic tak zvláštního, ale vítal ho můj dědeček, který byl v té době přednostou stanice v Ústí nad Orlicí. Propojení je docela zajímavé,“ dodal s úsměvem prezident Zeman.

Výstava ukazuje mimo jiné třeba pohraniční sloup z 20. let, který se podařilo do Česka dostat loni 11. května poté, co ho zástupci aktivních záloh Armády ČR objevili na cvičišti v Rakousku. Stával na hraničním přechodu na jihu Moravy.