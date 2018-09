Ministr spravedlnosti: Vězeňské náramky mohou vychovávat, žaláře ale nevyprázdní

Krabičku o velikosti nabíječky na mobil budou mít vězni nebo obvinění připoutanou na noze. Náramky jsou voděodolné, měly by vydržet teplotu od minus dvaceti do plus padesáti stupňů a je potřeba je denně dobíjet.

„Alternativní tresy se u nás neukládají často. Většinou je to zjednodušené schéma klasické podmínky, která je pořád ještě nejhojněji ukládaný trest,“ dodává ministr. „Nepřímo na soudce působíme, aby ukládání tohoto trestu (domácího vězení) zvážili, ale samozřejmě je zde nezávislost soudní moci a do toho, jaký ukládají trest, jim nemůžeme mluvit.“

„Po prvním nadšení v době, kdy trest vstoupil v účinnost a kdy jsme se pohybovali kolem tří set uložených trestů, začala čísla klesat. Mám pro to jediné vysvětlení, a to, že čekání na náramky bylo tak dlouhé, že soudci přestali tresty ukládat. Byla zde i obava, že trest je velmi těžko kontrolovatelný,“ konstatuje nyní ministr spravedlnosti.

Trest, který má vychovat

Ve spolupráci s probační a mediační službou resort ostrý provoz náramků spustil tento měsíc, v současnosti je nosí jednapadesát vězňů (a trest domácího vězení se týká 125 lidí), státní instituce chystají druhou vlnu případů, které jsou projednávané u soudu.

Celkem má resort k dispozici v rámci první dodávky 280 náramků s komplexním systémem, nasmlouváno jich má až 2500. Ministr očekává, že by se nový způsob kontroly mohl v nadcházejících dvou letech týkat přibližně šesti set vězňů.

Kněžínek upozornil, že nejde očekávat, že by náramky nějak dramaticky ulevily tuzemským věznicím, které – šest let od Klausovy novoroční amnestie – hlásí naplnění kapacity na 105 procentech. „Tento trest nám věznice nevyprázdní. Odsouzení, kteří budou končit s náramkem na noze, by mnohdy končili s jiným trestem, než je odnětí svobody, typicky s podmínkou. Nesliboval bych si od toho, že z věznic zmizí tisíce nebo stovky vězňů, pokud to budou desítky, budeme rádi,“ řekl.

Ministr současně odmítá, že by náramky představovaly „fešácký kriminál“ a trvá na tom, že se pachatelů dotknou. „Vezměte si příklad toho, kdo po nocích vykrádá sklepy. Už jen tím, že musí vést řádně uspořádaný život, bude trestem omezen. Hlavním, primárním smyslem trestu je vychovávat a tady pracujeme v přirozeném prostředí, takže šance na nápravu je větší než při odnětí svobody,“ dodal.