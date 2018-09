Nejvyšší soud by měli posílit dva noví soudci, dosavadní žalobci Škvain a Doležel

Vybírat kandidáty i mimo soudy nižších instancí se rozhodl předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal po zhruba patnácti letech. Domnívá se, že posily z jiných právních profesí by mohly soudu prospět.

Přestupy by mohly být častější oběma směry

Nejvyšší soud se při výběru nových soudců řídí interně schválenými pravidly. Zároveň ale upozorňuje na to, že v Česku chybí kariérní řád soudců a obecná pravidla pro jmenování. „Byl bych do budoucna rád, kdyby takové přestupy byly častější, a to i opačným směrem,“ řekl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.