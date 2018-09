Nejnovější video „Kazmy“ bylo sledovanější než televizní zprávy. Vzbudilo ale i nenávistné reakce

Kazma ve své One Man Show na Stream.cz odhalil zákulisí toho, jak to bylo se sázkou uzavřenou s moderátorem Leošem Marešem a fingovanou dopravní nehodou. Sázka tehdy spočívala v tom, že v dané době nebude řídit jiné auto než trabanta. Tvůrci chtěli donutit Mareše, aby zastavil u havarovaného auta a při snaze pomoci člověku sedl do jeho vozu a popojel s ním, čímž by prohrál.

Ve chvíli, kdy se s havarovaným autem rozjel, měl Mareš podle Kazmy prohrát sázku a tím i svůj luxusní vůz. Na konci celého videa ale Kazma divákům sděluje, že vše bylo sehrané kvůli dobré věci – oficiální kampani, aby lidé zastavovali a pomáhali u dopravních nehod.

Tématem se zabývá nedělní vydání pořadu Newsroom ČT24. Jeho moderátor Luboš Rosí se Kazmy ptá, co je pro něj a jeho tým ještě etické, a co už je za hranou. „Řešíme to při každém díle a myslím, že dnes je etika ta hranice, kterou řešíme jako první. Nejsou to peníze nebo náš strach, jestli do něčeho jít, nebo ne, ale etika a to, aby výsledné video bylo takzvaně košer,“ odpovídá Kazma.

„V této konkrétní kauze, kdy v pozadí všeho byla osvětová kampaň, jsme věděli, že musíme jít za hranu. To proto, že lidi už jsou otupělí vůči tomu, co se na ně denně z internetu hrne. Každý den vidí v něčem krev, vraždy, cokoliv – a my jsme potřebovali ty lidi zastavit, aby si řekli, že tohle už je moc. Proto jsme šli na tu hranu,“ dodal.