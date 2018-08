Od zrady k válce. Armáda u Králíků připomene tíživý konec třicátých let

Na pátek odpoledne chystají organizátoři generální zkoušku víkendového představení. „Jde o armádní ukázku na téma napadení patroly, odražení útočníka a letecký odsun raněného. Objeví se v ní řada nejmodernější techniky z výzbroje,“ uvedl spoluorganizátor akce Martin Ráboň.

Na začátek druhé světové války

Stěžejním bodem programu bude několik sobotních bojových ukázek přehrávaných vojenskohistorickými kluby pod mottem: „Od zrady k válce“. Přehlídka zacílí na události, které na pohraničí i jeho obyvatelích před osmdesáti lety zanechaly mnohaleté šrámy. Návštěvníky přenese do vyhroceného období let 1938 a 1939, kdy mladá republika čelila nevybíravé územní expanzi nacistického Německa; připomene tak i podzimní osmdesáté výročí od mobilizace Československa.

„Ukázka má reálný základ, ale musíme si uvědomit, že je v tomto případě především pro diváky. To znamená, na daleko jiném prostoru, než je ten reálný, je třeba ve zhuštěné formě předvést celou taktiku obrany kolony, která byla napadená. V tom okamžiku musí jít stranou taktická pravidla. Bojiště je daleko menší, vozidla jsou na kratší vzdálenosti, musí se respektovat i bezpečnostní prvky, protože vozidla a bojující vojáci jsou jen kousek od diváků,“ nastínil rozdíly oproti skutečnému bojovému stavu Ráboň.

Hlavní historická ukázka je věnována dramatickým událostem podzimu 1938 v Československu, které ve snaze hájit územní celistvost nejdřív vyhlásilo mobilizaci, aby se pak po mnichovském diktátu svých pohraničních území vzdalo. Návštěvníci zažijí obsazení pohraničí německou armádou i anexi Těšínska Polskem.

„Mám pocit, že o osmatřicátém roce se mluví méně než o ostatních ‚osmičkových‘ datech, proto jsme se rozhodli, že tradiční ukázka bude věnovaná roku 1938, který rozhodl o budoucnosti této země. Diváci uvidí řetězec obrazců, které vedly k začátku druhé světové války. Chybět nebude ani kapitulace,“ nastínil Ráboň.

Následovat bude pomyslný střih a režisér přesune ukázku zhruba rok kupředu, kdy vyřazení Československa „ze hry“ umožnilo Hitlerově třetí říši expanzi na východ směrem do Polska. „Diváci uvidí i to, že do bojů o polské území kromě německé branné moci zasahovala také slovenská armáda, která už byla pod direktivou z Berlína. A uvidí i třetí obraz, kdy do boje vstoupí i sovětská armáda, která bojující Polsko dorazí,“ dodal Ráboň.

Takzvané čtvrté dělení Polska se stalo první kapitolou druhé světové války v Evropě a otevřelo bránu ke zdrcujícímu globálnímu konfliktu.