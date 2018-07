Komentátoři píší o „Babišově nevýhře“ a ptají se, co opravdu slíbil komunistům

Projev předsedy KSČM Vojtěcha Filipa podle něj zavdává důvod myslet si, že komunisté dostali ještě víc, než se zatím ví. Jisté ale není podle HN ani to, jak se nakonec budou chovat „rozpolcení“ sociální demokraté. List poznamenává, že přichází čas opozice. „Angažmá komunistů a ohýbání pravidel při sestavování vlády je nesporně obrovským a nejen symbolickým problémem. Ovšem opozice by udělala hrubou chybu, kdyby se při kritice vlády soustředila jen na něj,“ píše.

Babišova nevýhra: Šéf ANO by nejraději vládl sám, případně s komunisty a SPD

Podle Mladé fronty Dnes je víc než návrat komunistů k moci pozoruhodné to, že s podobou kabinetu už teď nejsou spokojeni ani jeho přímí účastníci. „Premiérovi Andreji Babišovi se asi ulevilo, ale důvod k jásotu nad novým kabinetem není žádný,“ píše deník. Lze podle něj očekávat, že přestřelky v kabinetu budou nejspíš na denním pořádku a ani jeden z účastníků vládní dohody na tom nemusí nijak vydělat.

„Babišova ‚nevýhra‘ však spočívá hlavně v tom, že by šéf ANO ze všeho nejraději vládl s menšinovým kabinetem sám. Případně s podporou komunistů a SPD, které by uplatil pár funkcemi, ale jinak by mu i s jeho vládou dali pokoj. Na socialisty prý už je Babiš pomalu alergický. Jakmile bude muset znovu a znovu řešit jejich požadavky vzešlé z nejrůznějších stranických orgánů, začne se mu to zajídat,“ píše MfD. Vláda se tak podle deníku může brzy snadno sesypat.