Cizinci bez pojištění zanechávají v nemocnicích dluhy. Pohledávky se šplhají do desítek milionů

Mezi politiky zaznívají různé názory, jak situaci pojmout. Lidovci například navrhují, aby stát alespoň lépe kontroloval cizince s dlouhodobým pobytem. „Dával jsem pozměňovací návrh, který se týkal změny zákona o pobytu cizinců a který říkal, že orgány ministerstva vnitra jsou povinny vždy kontrolovat, jestli má cizinec sjednané pojištění po celou dobu pobytu. Dnes je to tam uváděno namátkově,“ přiblížil Ludvík Hovorka (KDU-ČSL).

Podle opoziční TOP 09 by ztráty zmírnila změna zákona, která by lépe definovala, co je neodkladná akutní péče. „Zcela určitě to potřeba dořešit je a tu hranici, kdy to ještě bude humánní, a na druhou stranu to nebude lákat lidi, aby sem účelově přijížděli si nechat poskytnout zdravotní péči, aniž by byli pojištění, tak ta hranice je tenká, ale je možné ji nalézt,“ řekl Leoš Heger (TOP 09).

Komunisté pak navrhují, aby se pohledávek ujal stát, aby dluhy nezůstávaly v nemocnicích. „Tady by jistě pomohl nějaký státní fond nebo státní záruky. Stát potom může lépe vymáhat případné dluhy, které zůstávají po cizincích,“ uvedla Soňa Marková (KSČM).

V úzkých se mohou ocitnout v zahraničí zase Češi. Pojištění nemusí na náklady péče stačit

Náklady na různé lékařské výkony bývají v zahraničí několikanásobně vyšší než v tuzemsku, a tak se do problémů mohou naopak dostávat i Češi, kteří vyjeli do ciziny bez dostatečného pojištění. Ministerstvo zahraničních věcí eviduje ročně desítky takových případů. Ve většině z nich peníze poskytne rodina.

Do potíží se dostal i místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Před několika lety ho v jižní Africe zastihl zánět slinivky. Z třítýdenní cesty se rázem staly tři měsíce. Náklady na léčbu činily milion a půl, což se pojišťovně nelíbilo.

„Lékaři v jižní Africe tvrdili, že by ta cesta mohla být pro mě nebezpečná, ale posudkový lékař v Čechách tvrdil, že ta cesta pro mě nebezpečná není,“ přiblížil Papež.

Pomohli nakonec příbuzní doma, kteří se s pojišťovnou dohodli. V nemocnici by však zůstal i za svoje peníze. „V mém případě šlo opravdu o život a byla to akutní záležitost, takže já bych zůstal na místě,“ vysvětlil.