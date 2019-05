Odsouzený exposlanec Wolf je už tři roky na útěku. Podle jeho syna je v Evropě

To, že policie ani po třech letech na odsouzeného podvodníka Petra Wolfa nezapomněla, potvrdil ředitel moravskoslezské krajské policie Tomáš Kužel. „Rozhodně jsme pátrání nezanechali,“ uvedl. Zda má policie nějaké konkrétní informace o možném úkrytu hledaného, nechtěl komentovat.

Když byl Petr Wolf ještě poslancem za ČSSD, začal podporovat pravicovou vládu v čele s Mirkem Topolánkem z ODS, čímž si zřejmě spolustraníky znepřátelil. Hlasoval s vládní koalicí například pro umístění radaru v Brdech. Wolf tvrdil, že tehdejší předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek ho později vydíral a hrozil, že zveřejní závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu v jeho firmě. Jak se ukázalo, měl se čeho obávat.

Soudy politický podtext případu vyloučily

Wolfova firma dostala v letech 2005 až 2007 od ministerstva životního prostředí téměř 11 milionů na dva projekty, které se měly zabývat ochranou přírody či nakládáním s odpady. Policie a soudy však zjistily, že ostravský podnikatel a poslanec utrácel peníze z dotace za dovolené a zahraniční cesty, které neměly s projekty nic společného, vykazoval statisíce za konzultace u neexistující společnosti. Tvrdil, že na projektech se budou podílet polské a moravskoslezské vysoké školy, ani jednu však neoslovil.

„Není v tom nic politického. Z provedeného dokazování jednoznačně vyplývá, že jde o běžnou kriminální činnost,“ uvedl ostravský soudce Miloslav Mucha při odůvodnění rozsudku v roce 2012. Za dotační podvod mu udělil pětileté vězení a peněžitý trest jeden milion. Jeho manželce, která se na podnikání podílela, uložil podmínku a pokutu 200 tisíc korun.

Wolf vyzkoušel všechny legální cesty protestu

Wolf, který od začátku popíral jakoukoliv vinu a tvrdil, že jde o politický proces, se odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, který mu trest ještě zpřísnil na šest let vězení a pokutu zvýšil na pět milionů. Politik se nejprve snažil vyhnout nástupu výkonu trestu nepřebíráním obsílek. Poté, co Krajský soud v Ostravě dal v lednu 2013 příkaz k jeho dodání do vězení, zmizel. Když ho policisté nedokázali najít, vydal na něho soud evropský a poté mezinárodní zatykač.

Mezitím se odsouzený marně snažil zvrátit pravomocný verdikt dovoláním k Nejvyššímu soudu a stížností k Ústavnímu soudu. Nakonec požádal prezidenta republiky o milost. Ministerstvo spravedlnosti ji loni zamítlo. Tím vyčerpal všechny možnosti, jak se vězení vyhnout. Za maření rozhodnutí soudu mu hrozí další trest. Jediné, co Wolf akceptoval, byl peněžitý trest, který po splátkách splatil.