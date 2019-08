Havel nechtěl studentům brát jejich demonstraci

Ve vzduchu byly cítit velké změny, podobné těm v Maďarsku a Polsku, ale ještě v srpnu 1989 nebyl Havel nakloněn myšlence masových vystoupení proti vládnoucím špičkám. Rozhodně totiž nepředpokládal, že se události dají brzy do tak dramatického pohybu a vyústí v revoluci. Domníval se, že komunisté použijí všechny možné prostředky, aby se udrželi u moci, a to včetně násilného potlačení případných protirežimních vystoupení.

Pátek 17. listopadu strávil Václav Havel na Hrádečku. O chystaném shromáždění studentů na Albertově věděl, ovšem rozhodl se jej nezúčastnit. „Už jsem byl v té době do té míry znám jako takzvaný disident, že bych svou přítomností k sobě upoutal pozornost. Vlastně bych se tvářil, že to celé organizuje Charta, což nebyla pravda. Tak jsem to sledoval zpovzdálí z Hrádečku, z cizích rádií a prostřednictvím telefonu,“ zavzpomínal Havel, který byl připraven aktivně se podílet na demonstraci všech signatářů Několika vět. Naplánovaná byla na 10. prosince na Den lidských práv. „Dějiny nás samosebou předběhly, protože to vše bylo o dva, tři týdny dříve,“ uvědomil si s odstupem času Havel.

Alexander Vondra, v roce 1989 mluvčí Charty 77: „Havel se nechtěl moc míchat do toho, co připravovali studenti.“ Jiřina Šiklová, socioložka a disidentka: "Dával lidi dohromady tím, jakou byl osobností a jak vystupoval a ti lidé řekli – ano, to jsou dobré myšlenky – a tím se k němu připojovali."

Jeden z nejpřekládanějších českých autorů a dramatiků 20. století přijel zpátky do metropole 18. listopadu odpoledne ve dvě hodiny. Další den už zakládal Občanské fórum. A pak denně mluvil ke statisícům lidí. „Václav Havel se vždycky chopil toho, co bylo potřeba artikulovat. A po událostech 17. listopadu nebylo vyhnutí. Jeho role byla natolik podstatná v tom, že byl svorníkem různých proudů Charty 77, takže chtě nechtě musel,“ podotýká Dana Němcová, jedna z prvních signatářek Charty 77.

Její kolega z disentu, filozof Daniel Kroupa, přidává ke dnům převratu osobní zkušenost, v níž hovoří o tom, že se na dráhu politika Havel nikterak nehrnul. „Byl jsem u toho, když v Laterně Magice, v koordinačním centru Občanského fóra, tedy v tom epicentru revoluce, přišel Havel s Václavem Malým a oba dva řekli, že splnili svou historickou roli, že už revoluce je nezvratná a že oni odcházejí. Václav Malý do duchovní služby a Václav Havel psát divadelní hry. Václava Malého jsme propustili, ale Václava Havla jsme pustit nemohli, protože bez něj by se to skutečně rozsypalo,“ zdůrazňuje Kroupa.