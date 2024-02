Nemocných s rakovinou přibývá, nejvíc v chudších zemích. Zemře na ni každý devátý muž a dvanáctá žena, říká WHO

před 2 h hodinami | Zdroj: IARC , WHO , ČTK

Počet onemocnění rakovinou celosvětově roste, v roce 2022 bylo stanoveno na 20 milionů nových diagnóz. Informovala o tom ve středu Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), působící při Světové zdravotnické organizaci (WHO). Do roku 2050 podle odhadů WHO vzroste počet nových případů rakoviny o 77 procent na 35 milionů. Nárůst ale nebude rovnoměrný, v chudších zemích bude činit 142 procent, předpovídá agentura.