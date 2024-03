Zóna ČT24: Armáda vyrazila za školáky, ukazuje jim práci s raněnými i s technikou

„Mně se v praxi osvědčilo vždycky ty děti vtáhnout do děje. Osahat si všechny ty techniky, které nacvičujeme, protože to je to, co je baví. Nějaká přednáška bez praxe, to děti nezaujme,“ přiblížila zdravotnice Alice Tancerová. Svou práci ukazovala žákům Základní školy Pecka. Největší úspěch ale měli kynologové se svými zvířaty.

Akce ministerstva obrany má přiblížit nejmladší generaci význam mezinárodních organizací zaměřených na bezpečnost a obranu České republiky. Bude pokračovat i na dalších školách.

Česká armáda se ale zároveň nejspíš snaží získat na popularitě. Podle slov náčelníka generálního štábu Karla Řehky má totiž problém se zajišťováním armádních záloh. Vláda by se podle něj proto měla zamyslet nad různými formami vojenské služby. Ministerstvo obrany nicméně zdůrazňuje, že zavedení povinné vojenské služby nepřipadá v úvahu.

Pořad Zóna ČT24 se také věnoval nebezpečnosti kanabinoidu HHC, který byl po desítkách případů předávkování dětí v Česku zařazen mezi nelegální látky, nebo masivnímu úniku dokumentů o špionážích Číny v zahraničí. Dále rozebíral problémy, které řeší české zbrojařské firmy, nebo výpadky dodávek pitné vody v dvacetimilionové aglomeraci města Mexiko City. Celé video můžete zhlédnout v úvodu článku.