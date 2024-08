Ve španělském Buñolu létaly ulicemi tuny rajčat

V ulicích španělského městečka Buñol propuklo tradičně během posledního srpnového týdne rajčatové šílenství v podobě festivalu La Tomatina. Více než dvě desítky tisíc účastníků se vydalo vstříc bitvě s přezrálými rajčaty. Do obce vzdálené čtyřicet kilometrů od Valencie navezlo sedm nákladních aut na sto padesát tun rajské „munice“. Začátek hodinového boje oznámily výbuchy petard, které se rozlehly do ulic hned po tom, co první účastník vyšplhal po kluzké tyči a utrhl visící kýtu šunky.